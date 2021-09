Epic Games zaplatila Applu odškodné za ušlé provize, dokonce z toho měl i legraci

Soudní spor mezi společnostmi Apple a Epic Games trval více než jeden rok. Tento týden v řízení konečně padlo rozhodnutí – soudkyně Yvonne Gonzales Rogers vynesla finální verdikt. Ten se dotkne obou zúčastněných společností.

O tom, jak dopadl soud, v jehož rámci se řešily neshody mezi společnostmi Epic Games a Apple, jsme vás na stránkách LsA informovali již dříve. Společnosti Apple bylo soudem nařízeno, aby v pravidlech a podmínkách využívání svého App Storu provedla pár konkrétních změn, které mají umožnit provádění plateb i mimo App Store. Společnost Epic Games musí zase zaplatit Applu 30% provizi za všechny prodeje, ke kterým došlo v době, kdy Epic Games obešlo systém nákupu v aplikacích v App Storu.

Zatímco u Applu je pravděpodobné, že se proti zmíněnému rozsudku odvolá a příslušné změny tedy ve svém App Storu jen tak nezavede, společnost Epic Games se rozsudku prakticky okamžitě přizpůsobila. Celková výše nařízených provizí činí šest milionů dolarů, a přesně tuto částku dnes společnost Epic Games vyplatila Applu. Provedení platby potvrdil generální ředitel společnosti Epic Games Tim Sweeney na svém twitterovém účtu, a dokonce také zažertoval na téma Apple Pay. Společnost Epic Games v roce 2020 vydala aktualizaci své populární hry Fortnite pro iOS, v jejímž rámci představil také vlastní platební systém, díky kterému měli uživatelé ušetřit. Díky vlastnímu platebnímu systému totiž nebylo nutné odvádět 30% provizi Applu, jeho zavedení bylo ale v rozporu s pravidly a používání App Storu.

