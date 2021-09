Apple prohrál první soudní bitvu s Epic Games ohledně App Store, válka však nekončí

K poměrně překvapivému verdiktu došel včera americký federální soud ve sporu Apple vs. Epic Games, který se točí kolem pravidel App Store. Ta Epic již více než rok označuje za protiprávní, jelikož jsou dle něj monopolní a to v celé řadě směrů včetně systému mikrotransakcí. I ty je totiž nutné v aplikacích provádět přes systém Applu, kvůli čemuž z nich je nutný odvádět Applu poplatek. Přestože se veškeří vývojáři při vstupu do App Store zavazují, že tyto podmínky berou na vědomí a souhlasí s nimi, což udělal před lety i Epic, americký soud nyní rozhodl, že vyžadovat veškeré prodeje v rámci jeho platforem jen přes App Store nemůže.

Soudkyně dala Applu celkem devadesát dní na přepracování jeho platebního systému pro softwary, který by měl být upraven tak, aby byl nově otevřený i pro možné nákupy mimo App Store. Už nyní je nicméně jasné, že se žádných změn minimálně v dohledné době nedočkáme, jelikož se Apple zcela určitě odvolá, aby rozhodnutí soudu zvrátil. Podobná změna by mu totiž výrazně zkomplikovala podnikání, jelikož jsou pro něj provize z App Store jeho velmi důležitou součástí. Odvolat se navíc může hned několikrát, přičemž spor může nakonec skončit až před nejvyšším soudem USA. Mezi odbornou veřejností se proto očekává, že se rozuzlení celé zápletky dočkáme nejdříve za rok, možná však za mnohem déle. I proto nelze nynější vítězství Epicu označit jako velkolepou porážku Applu, ale spíše jako pomyslný zdvižený prst pro něj, že riziko prohry pro něj existuje.