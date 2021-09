Fortnite se zřejmě již brzy vrátí do App Store, má to ale háček

Před více než rokem šokovalo svět odstranění veleoblíbené hry Fortnite z App Store a Google Play. Provozovatelé těchto obchodů se tak rozhodli reagovat na jeho porušení obchodních podmínek ve formě prodeje herních předmětů mimo jejich “území”, k čemuž se Epic provozující hru odhodlal ve své podstatě jen kvůli tomu, že chtěl Google a Apple vyprovokovat v nějaké reakci. Epic totiž obchodní model obchodů s aplikacemi těchto společností dlouhodobě kritizoval a právě jeho porušení pravidel mu tak umožnilo zažehnout pomyslný plamen sváru u soudu. Nyní – po více než roce – by se však mohl Fortnite vrátit oficiální cestou do App Store, byť s jedním velkým háčkem.

Že bude dříve či později Fortnite na Apple zařízeních opět hratelný se zdálo už po jeho odstranění z App Store jako hotová věc. Mnohé firmy provozující cloudové herní služby jej totiž chtěly zařadit do svého portfolia a tím hraní na iPhonech znovu umožnit. Zelenou mu však dá nyní velmi pravděpodobně i samotný Apple – respektive bude muset dát, avšak zatím pouze v jedné zemi. Tou je Jižní Korea, ve které byl nedávno schválen zákon nařizující to, že obchody s aplikacemi nesmí zakazovat platby v aplikacích provedené mimo ně – tedy jinými slovy nesmí nutit zákazníky nakupovat v aplikacích tak, aby z toho měli provozovatelé obchodu zisk. A přesně tohle je voda na mlýn Fortnite, který za tuto myšlenku dlouhodobě bojuje. Krátce po schválení zákona proto Epic oznámil, že chce na iOS Fortnite znovu oficiálně vydat a zároveň tam představit svůj vlastní platební systém pro mikrotransakce, ze kterého nebude mít nikdo kromě něj zisk.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.

— Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021