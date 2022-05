Apple chce u ohebných iPhonů použit displeje z elektronických čteček knih

Příchod prvních ohebných iPhonů či iPadů se pozvolna blíží a jak se nyní zdá, jednat se bude o extrémně zajímavá zařízení. Apple pro ně totiž zkoumá celou řadu technologických možností, které mu umožní je vytvořit přesně tak, jak si přeje a jak dává smysl z hlediska současného stavu technologií. Pomoci mu v tom mohou třeba i dnešní čtečky elektronických knih.

Podle analytika Ming-Chi Kua zkoumá v současnosti Apple u některých prototypů ohebných iPhonů možnost využití e-ink displejů, které jsou v současnosti hojně využívány právě u elektronických čteček. Jedná se velmi zjednodušeně řečeno o displeje s extrémně nízkou energetickou spotřebou, které využívají k zobrazování obsahu elektronický inkoust. Ačkoliv jsou jejich zobrazovací schopnosti samozřejmě nesrovnatelné s klasickými displeji – tedy minimálně z hlediska rychlosti -, je pravdou, že právě extrémně nízká energetická náročnost tyto negativa dorovnává. Co se pak týče ohebného iPhonu, Apple by u něj dával e-ink smysl u vnějšího – tedy sekundárního – displeje, který nemá sloužit pro ovládání telefonu, ale spíš jen pro zobrazování notifikací, času a tak podobně. Pro tyto účely by totiž měl e-ink naprosto dostačovat a iPhone by díky tomu netrpěl mizernou výdrží baterie.

Ačkoliv je před Applem dle všeho ještě poměrně dlouhý vývoj, minimálně z informací, které máme v současnosti k dispozici se zdá, že právě na výdrži baterie by rád co nejvíce zapracoval. Kromě extrémně úsporného sekundárního displeje se totiž zdá, že se chystá co nejvíce energeticky šetřit i na displeji primárním a to konkrétně jeho zeštíhlením, což by mu mělo umožnit nasadit do těla telefonu větší baterii. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že realita může být nakonec zcela jiná a veškeré zprávy o ohebných iPhonech je proto třeba brát s dostatečným odstupem.