Netflix možná přijde s živým vysíláním

Okolo Netflixu je v poslední době velmi rušno. A pro společnost ne zrovna v dobrém smyslu. Vše spustila zpráva o ubývajících předplatitelích, což se stalo prvně po zhruba 10 letech. Dále zde máme propad akcií, změnu předplatného v podobě zlevnění, ale za přítomnosti reklam, a poplatky za sdílení účtu mimo sovu domácnost. Netflix svými kroky v poslední době diváky příliš netěší. Jednička mezi videostreamovacími službami se tedy zřejmě snaží upustit od konzervativního přístupu a přijít s něčím novým. Netflix má totiž údajně pracovat na možnosti přidání živého vysílání pro stand-up speciály a další živý obsah.

Přidání živých přenosů by mohlo kromě sledování také otevřít možnost pro živé hlasování, což by umocnilo interakci s divákem. Prozatím se nejvíce v souvislosti s živými přenosy skloňují živá komediální vystoupení. Netflix v tomto roce uspořádal komediální festival s názvem Netflix Is a Joke Fest. Akce v Los Angeles trvala několik dní a představilo se na ní více než 130 populárních komiků, včetně Aliho Wonga, Billa Burra, Jerryho Seinfelda, Johna Mulaneyho a dalších. Některé zde natočená vystoupení Netflix začne zveřejňovat koncem tohoto měsíce. Objevují se už i názory, že pokud Netflix festival uspořádá i v příštím roce, mohl by být právě vysílán živě. Pokud Netflix tuto funkci přidá, nebude v tomto odvětví první platformou. Disney+ například živě vysílalo letošní udělování Oscarů. Živě se zde také koncem roku má ukázat taneční soutěž celebrit Dancing With the Stars. Jste pro živá vysílání na Netflixu?