Netflix se zřejmě chystá zatočit se sdílením účtů. Kamarádům či rodině už je půjčit nepůjde

Využíváte jeden účet na Netflixu například s přáteli či rodinou žijící mimo vaší domácnost? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Netflix se totiž zřejmě chystá tuto možnost zaříznout a uživatele, kteří nežijí s vlastníkem účtu v jedné domácnosti tak donutit k tomu, aby si začali službu předplácet “na vlastní triko”. O totéž se přitom už dlouhodobě snaží celá řada předplatných služeb v čele se Spotify. Netflix ve svých podmínkách sice dlouhodobě uvádí, že heslo k uživatelskému účtu by nemělo být sdíleno s nikým jiným, než se členy rodiny domácnosti, ve které jeho vlastník žije. To jinými slovy znamená, že pokud máte předplacený Netflix a sdílíte jej s příbuznými rozesetými po celé České republice, už nyní de facto porušujete jeho pravidla. To sice doposud provozovatel služby toleroval, avšak jak se nyní zdá, pohár trpělivosti přetekl.

Netflix testuje funkci, která má pomoct jeho pravidla dodržovat. Jakmile bude mít služba podezření, že se nutnost využívat účet ve společné domácnosti snažíte obejít, vyskočí okno a bude třeba účet ověřit za pomoci SMS nebo e-mailu, který dorazí člověku, jenž účet registroval. Netflix momentálně testuje tuto novinku na televizorech. Není ale dosud známo, jaké parametry tato funkce má a podle čeho vyhodnocuje onu „nekalou činnost“, byť to bude zřejmě podle IP adresy. Je však třeba připomenout, že funkce je pouze testována a Netflix ji nemusí do své služby nikdy implementovat. I kdyby se tak ale stalo, zřejmě by postačilo jen pouhé opsání kódu nebo potvrzení e-mailu. Ovšem počkejme až na další kroky Netflixu. Porušujete tato pravidla Netflixu (jako já)?