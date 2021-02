Do Netflixu míří skvělá novinka, která vám zpříjemní jeho využívání

Pokud máte předplacený Netflix, pravděpodobně vám v posledních týdnech jde hlava kolem, jelikož jednička mezi videostreamovacími službami přidává nový obsah opravdu velmi poctivě. Ruku v ruce se služba snaží implementovat i nějaké nové funkce. Ale ruku na srdce, u podobného konceptu zázraky čekat nemůžeme. Nedávno jsme například psali o testování funkce Shuffle Play, jež by měla pomoct nerozhodným uživatelům. Na základě vámi sledovaných pořadů vám totiž náhodně vybere takový, který by se vám měl líbit.

Netflix nově přichází s funkcí, která z výše zmíněné ve velkém vychází. Funkci „Downloads for You“ dostanou „netflixové“ aplikace pro iOS a Android, u kterého se tak stalo dnes. Pokud budete mít novinku zapnutou, appka vám bude automaticky stahovat pořady dle vašeho vkusu. Půjde tedy o věci z vašeho seznamu či filmy a seriály, které by se vám, na základě předchozích zhlédnutých pořadů, měly líbit. Netflix tuto novotu propaguje jako přídavek k již zaběhlé funkci „Inteligentního stahování“, která vám automaticky stáhne nadcházející epizodu.

„Dnes spouštíme Downloads for You. Novou funkci, která automaticky stahuje doporučené pořady nebo filmy do vašeho mobilního zařízení na základě vašeho vkusu. Ať už jste fanouškem komedie při dlouhé jízdě autem nebo milovníkem romantických komedií, vždy vás bude čekat něco, co vás pobaví a potěší,“ stojí v prohlášení Netflixu. Jak uvádíme výše, na iOS se funkce začne testovat již brzo. Spočívat bude především v množství obsahu, které aplikaci dovolíte do vašeho zařízení stáhnout. Na výběr bude mezi 1, 3 a 5 GB. Čím více místa povolíte, tím více pořadů Netflix pochopitelně stáhne. Myslíte, že tato funkce bude pro diváka přínosem?