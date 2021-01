Netflix chystá skvělou novinku, která vám zpříjemní jeho využívání

Netflix zažívá dobré časy. Během posledního čtvrtletí roku 2020 se mu podařilo získat 8,5 milionů uživatelů. Překonal tedy úžasnou metu 200 milionů zákazníků. Služba zároveň očekává, že i nadále bude růst a během prvního čtvrtletí má počet předplatitelů vzrůst o dalších 6 milionů. Vše Netflix řekl během oznámení finančních výsledků za minulé čtvrtletí. Kromě čísel ale odhalil, co čeká zákazníky v první polovině roku 2021.

O chystané funkci Shuffle Play se již nějakou dobu hovořilo. A jak se zdá, do léta se stane skutečností. Funkce má pomoct nerozhodným uživatelům a těm, kteří už neví, co si pustit. Jistě jste si všimli, že Netflix na základě zhlédnutých pořadů sbírá data, aby vám nabídl to, co by vás mohlo bavit. Přesně na tomhle principu má Shuffle Play fungovat. Jakmile ji povolíte, Netflix vám naservíruje pořady, co by vás mohly bavit. Zároveň se může stát, že spustí pořad, který máte v Seznamu. Novinka se momentálně testuje na televizích a tlačítko funkce je na levé straně. Jakmile jej zvolíte, otevře se vám okno, které vám vysvětlí, k čemu tato funkce vlastně je. Jedná se o jistě zajímavý přídavek. Až časem ale uvidíme, jak se mezi uživateli chytila. Vítáte tento krok ze strany Netflixu?