Přestože nás od představení operačního systému iOS 16 a dalších nových OS Applu dělí už jen něco málo přes dva týdny, stále o nich mnoho informací nevíme. Se svou troškou do mlýna ve formě informací o iOS 16 se nyní rozhodl přijít reportér Mark Gurman z Bloombergu, díky kterému si tak můžeme nyní o chystané novince udělat alespoň elementární obrázek. Co tedy předpověděl?

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že iOS 16 přinese nové možnosti ovládání systému a “čerstvé nativní aplikace”. Co přesně si pod těmito informacemi představit sice v tuto chvíli úplně nelze říci, nicméně minimálně zmínky o nových možnostech ovládání naznačují, že bychom se mohli skutečně dočkat spekulovaných interaktivních widgetů, které jsou jedním z nejvymodlenějších prvků mezi jablíčkáři. Nynější verze widgetů je totiž bohužel dost statická a funguje prakticky jen jako informativní okno v kombinaci s rychlým vstupem do aplikace. Co se pak týče čerstvých nativních aplikací, pod tím si lze představit buď příchod zcela nových kousků, nebo klasické zaktualizování těch starých.

Přestože si nový iOS 16 odbude svou premiéru už relativně brzy a stejně tak brzy bude i nainstalovatelný na iPhony v rámci beta verzí, na ostrou verzi pro veřejnost si počkáme až do září. Apple ji totiž vydává zpravidla jen pár dní před spuštěním prodejů nové generace iPhonů, který je nyní zatím v nedohlednu. Snad tedy bude alespoň svět z nového iOS 16 nadšenější než tomu bylo loni z iOS 15 – ten toho totiž přinesl zajímavého pramálo.