iPhone 15 dostane USB-C místo Lightningu, potvrdil další zdroj

iPhony se v příštím roce dočkají dlouho očekávané revoluce v podobě výměny Lightning portu za univerzálnější USB-C. Tvrdí to alespoň čím dál více zdrojů počínaje analytikem Mingem-Chi Kuem, jehož slova před pár hodinami potvrdil další extrémně věrohodný zdroj. Řeč je konkrétně o reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje, které pocházejí velmi pravděpodobně přímo ze samotného Applu, se nechaly konkrétně slyšet, že má kalifornský gigant v současnosti celou řadu prototypů iPhonů 15 osazených USB-C porty namísto Lightningů, které intenzivně testuje, aby si ujasnil, zda je má či naopak nemá smysl nasadit. Proč se najednou začalo testovat USB-C, když se přední představitelé Applu v minulosti nechali slyšet, že se jim do změny Lightningu u iPhonů nechce, sice zdroje Gurmana neprozradily, nicméně je poměrně pravděpodobné, že je to kvůli tlakům ze strany Evropské unie na sjednocení nabíjecího standardu elektroniky prodávané na jejím území. Ačkoliv zatím žádné závazné zařízení na světě není, Apple se možná chce na jeho potenciální zavedení s předstihem přichystat, jelikož čím dřív to zvládne, tím víc produktů bude moci ve výsledku ve své nabídce ponechat.

USB-C u iPhonů by přineslo jako pozitiva, tak i negativa. Největšími pozitivy by bylo bezesporu možné nabíjení iPhonů stejnými nabíječkami, které jsou využívány k většině iPadů či MacBooků nebo třeba dostupnost mnohem většího množství příslušenství. Co se pak týče negativ, odpůrci USB-C naráží zejména na nižší odolnost vůči poškození či větší náročnost na prostor, což by se mohlo podepsat na tloušťce iPhonu. Vše ale v tomto směru ukáže až čas, rozhodnuto o nasazení USB-C totiž zřejmě ještě stoprocentně není.