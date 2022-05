iPhony 15 (Pro) mají konečně dostat USB-C místo Lightningu

Apple by mohl v příštím roce vyslyšet volání mnoha jablíčkářů po sjednocení portu iPhonů s těmi z MacBooků. Vyplývá to alespoň z čerstvé zprávy analytika Minga-Chi Kua, dle kterého má kalifornský gigant v příštím roce u iPhonů 15 přejít z Lightning portu na USB-C, čímž by umožnil nabíjet iPhone stejným kabelem co MacBook či iPady Pro, Air nebo mini.

Analytik Kuo, který je dlouhodobě považován za jeden z nejlepších zdrojů informací z Apple světa, své čerstvé tvrzení opírá o průzkum v jeho dodavatelském řetězci, ze kterého vyplynulo, že si kalifornský gigant začíná právě půdu pro přechod z Lightningu na USB-C připravovat. Extrémně zajímavé je nicméně to, že jeho dodavatelé mají počítat jen se zhruba jedním až dvěma roky zvýšených dodávek USB-C komponentů, z čehož si lze dovodit, že bychom se teoreticky mohli po uplynutí této doby dočkat prvních bezportových iPhonů, o který se ve světě šušká již pěkných pár let. Takto krátkodobé přijetí USB-C by navíc mohlo znamenat, že jej Apple na iPhony pouští jen kvůli Evropské unii a její snaze sjednotit na svém území nabíjecí porty s cílem snížit množství elektroodpadu.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 +2 fotky iPhone 14 Pro koncept - 1 Vstoupit do galerie

USB-C jako takové by přineslo iPhonům celou řadu výhod počínaje dostupnějším příslušenstvím nejrůznějšího druhu a konče podporou vyšších přenosových rychlostí dat. Odpůrci tohoto konektoru nicméně poukazují na to, že je oproti Lightningu mnohem náchylnější na poškození a navíc je prostorově náročnější, což by se mohlo ve výsledku negativně podepsat na tloušťce iPhonu. Je nicméně třeba říci, že ať už patříte do tábora zastánců či odpůrců USB-C, je třeba brát zprávy o jeho příchodu na iPhony se značnou rezervou a na jejich potvrzení si počkat až do příštího podzimu. Pravdou totiž je, že o přijetí USB-C jsme v minulosti v souvislosti s iPhony slyšeli již nesčetněkrát a jak všichni moc dobře víme, jednalo se o nepravdy.