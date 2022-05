Uniklé výrobní plány Applu odhalují, kdy se iPhony zcela zbaví výřezů či otvorů v displeji

Téměř čtyři roky trvalo Applu, než dokázal design původního výřezu v displeji iPhonů představeného již v roce 2017 alespoň mírným způsobem změnit. Prvního upgradu tohoto prvku jsme se totiž dočkali teprve loni, tedy na podzim roku 2021. Jak se však zdá, nyní bude tempo změn prostoru pro senzory o poznání rychlejší. Tvrdí to alespoň jeden z nejpřesnějších zdrojů posledních měsíců a let, displejový expert a leaker v jedné osobě Ross Young.

Zdroje Younga, které sahají až do samotného dodavatelského řetězce Applu, vynesly tentokrát schéma několikaletého plánu Applu, který se točí právě kolem práce s výřezem, potažmo otvory v displeji. Pokud se zakládá schéma na pravdě, máme se skutečně na co těšit, jelikož dvojotvorové řešení, které Apple chystá na letošek pro iPhony řady Pro se tu (minimálně na této řadě) dlouho neohřeje. Kalifornský gigant jej má totiž údajně v plánu používat jen dva roky a to u každé své modelové řady – tedy jak u levnějších modelů, tak u iPhonů Pro. Na to, jak má mít Apple naplánovanou práci s otvory v displeji a výřezem se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem, kde je umístěna na prvním snímku. Na dalších fotkách pak naleznete koncept letošních iPhonů 14 Pro.

Vzhledem k tempu, jakým má Apple v plánu s otvory displeji v nadcházejících několika letech pracovat, je poměrně zvláštní, že původní výřez na iPhonech vydržel tak dlouho. Na druhou stranu se ale sluší říci, že na smartphony vstupoval v době, kdy se jednalo o naprosto neokoukané řešení a minimálně první dva roky na něj proto nebylo nutné sahat. Pak však začal Applu v tomto směru takříkajíc ujíždět vlak, který bude nyní chytat jen stěží. Ale kdo ví, třeba budou jeho řešené v porovnání s konkurencí natolik dobrá, že svět jejich pozdní představení promine.