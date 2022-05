Unikla přesná úhlopříčka chystaných iPhonů 14 Pro (Max)

Přesné úhlopříčky displejů iPhonů 14, které Apple světu představí letos na podzim, již nejsou tajemstvím. Před pár desítkami minut je totiž zveřejnil jeden z nejpřesnějších analytiků ze světa Applu posledních let, displejový expert Ross Young. Jeho zdroje navíc sahají právě do dodavatelského řetězce displejů, což jeho tvrzení na důvěryhodnosti dodává.

Ross konkrétně potvrdil to, že iPhony 14 (Pro) dorazí skutečně “jen” ve dvou velikostních variantách, které bude Apple oficiálně označovat jako 6,1” a 6,7” modely. Realita však bude taková, že:

iPhone 14 Pro – 6,12” (iPhone 13 Pro má 6,06”)

iPhone 14 Pro Max – 6,69” (iPhone 13 Pro Max má 6,68”)

Ptáte-li se na to, proč se úhlopříčky chystaných iPhonů liší od těch, které jsou nasazeny nyní u iPhonů 13 Pro (Max), je to jednak proto, že Apple mírně přepracuje poměr stran novinek (konkrétně by je měl zúžit a protáhnout na délku), ale také by u nich měl mírně přepracovat rámečky, které by měly být konkrétně užší. Zúžovat by se sice nemělo o moc, přičemž nejpravděpodobnější hodnotou je mínus 20 %, ale i to bude ve výsledku příjemný upgrade, který se na designu novinek podepíše kladně.