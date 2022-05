Vývojáři Genshin Impact představují svou novou hru. Dokáže zopakovat úspěch předchůdce?

Před několika dny začali vývojáři ze studia HoYoverse, tvůrci extrémně populárního a výdělečného Genshin Impact, lákat na svůj tajemný nový projekt. Včera se po dnech spekulací konečně rozevřela opona tajemna a my vám můžeme představit další ambiciózní projekt, který bude chtít pokračovat po cestě vyšlapané jeho úspěšným bratříčkem. Novinka se jmenuje Zenless Zone Zero a vy si ji můžete prohlédnout v prvním traileru.

Jak je z videa jasné, je těžké stylově Zenless Zone Zero k něčemu přirovnat. Hratelnost bude jistě vycházet z úspěšného vzorce ustanoveného v Genshin Impact. Množství originálních postav v ukázce ukazuje na to, že půjde znovu o hru s gotcha mechanikami, kdy budete sbírat jednotlivé hrdiny. Zasazení se ovšem přesouvá z povědomých fantasy světů do podivné městské fantastiky.

Ve hře budete se svými postavami prožívat dvojité životy. V jednom z nich budete obyčejným obyvatelem moderního města, v tom druhém budete využívat své magické schopnosti k tomu, abyste se prodrali skrz závoj mezi realitami. Tam na vás budou čekat výzvy v podobě zlovolných protivníků. Konceptem dvojího života tak Zenless Zone Zero může připomenout japonské RPG Persona. A jestli se novinka vývojářů z HoYoverse povede jen z poloviny tak dobře jako zmíněná kultovní série, máme se na co těšit. Datum vydání zatím neznáme, na stránkách hry se ale můžete přihlásit do uzavřené beta verze.