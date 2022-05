Nejen Android. České jablíčkáře zasáhla masivní vlna podvodných SMS zpráv

Česko je v posledních týdnech stále obětí podvodníků, kteří se skrze hovory, SMS zprávy či zprávy ve WhatsAppu a dalších komunikátorech snaží lidi okrádat o peníze. O této skutečnosti už jsme vás na našem magazínu informovali několikrát a vždy se co nejdříve snažíme přijít s dodatečnými informacemi o tom, jak nejnovější typy podvodů vypadají, aby je naši čtenáři mohli bez problémů a jednoduše rozpoznat. Před nedávnem se nejvíce podvodů provádělo skrze hovory a WhatsApp, aktuálně jsou to již pár dnů především SMS zprávy, které na první pohled vypadají jako od obyčejných uživatelů.

V rámci těchto SMS zpráv se vás útočníci klasicky snaží nalákat na to, abyste otevřeli všemožné podvodné odkazy, které mají za úkol jediné – okrást vás o peníze. Nutno zmínit, že většina těchto zpráv je podezřelých již od prvního pohledu. Často jsou v nich například gramatické chyby, vynechané znaky či různé kódy, které nedávají smysl. Když se ale zrovna podvodná SMS hodně povede, tak se především neznalí jedinci mohou jednoduše nechat nachytat. Navíc k tomu, veškeré podvodné zprávy chodí z obyčejných telefonních čísel, které mají dokonce i českou předvolbu. Pokud vám nějaká taková zpráva přijde, tak ji ideálně rovnou smažte. Neklikejte na žádný odkaz a žádným způsobem s ní neinteragujte. Zároveň nikdy nikomu neposkytujte žádné citlivé ani platební údaje.

Podvodníci se vás v těchto podvodných SMS zprávách snaží různými způsoby přimět k tomu, abyste klepnuli na odkaz, který je součástí. Z vlastní zkušenosti mohu zmínit například žádosti o kontrolu hlasové schránky či pošty, popřípadě odeslání zprávy k vyřešení vašeho problému. Kromě toho vás podvodníci dále mohou žádat o poslechnutí zvukové zprávy z odkazu, kontrolu zprávy od lékaře apod. Jedna z těchto SMS zpráv mě ale zaujala nejvíce – konkrétně se v ní nachází informace o tom, že pokud již nechcete podobné zprávy dostávat, tak stačí klepnout právě na přiložený odkaz. Tento způsob je podle mě velmi fikaný a je možné, že se na něj někdo neznalý opravdu nechá nachytat za vidinou toho, že mu opravdu podobné zprávy přestanou chodit.

V redakci jsme se klasicky pokusili o tomto typu podvodu zjistit něco víc. Samozřejmě jsme ihned zkoušeli na telefonní čísla psát zprávy, zároveň jsme se také pokusili na nějaké z čísel dovolat. Hovor sice vyzvání, avšak prozatím nám bohužel nikdo telefon nezvedl. Následně nás ještě napadlo zkusit čísla vyhledat a přidat ve WhatsAppu a shodou okolností jsme přišli na to, že většina z nich zde doopravdy má založený účet. Jedná se tedy o ty samé jedince, o kterých už jsme vás informovali v jednom z předchozích článků o těchto podvodech, viz tento odkaz. Tyto profily vypadají na první pohled věrohodně, jelikož mají nastavenou i profilovou fotografii, tím to ale bohužel končí. Podvodníci se tedy neustále snaží jít s dobou a vyhledávají nové způsoby, jak některé jedince okrást. V dnešní době je tedy nutné být opravdu velmi obezřetný a nebojím se říct až nedůvěřivý. A do budoucna to bude s největší pravděpodobností ještě horší a horší.