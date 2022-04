Česko je pod masivním útokem kybernetických podvodníků. Podívejte se, jak útoky vypadají

V posledních dnech jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Česko stalo terčem různých podvodů. Zpočátku jsme vás upozornili na příchozí SMS zprávy, které vás mají vylákat na tu nejlépe placenou brigádu ve vašem životě, následně jsme vám řekli více o příchozích zahraničních hovorech, v rámci kterých vám údajní pracovníci Microsoftu mají lámanou angličtinou pomoci s odstraněním viru ve vašem počítači s operačním systémem Windows. V obou případech se samozřejmě jedná o podvody a způsoby, prostřednictvím kterých z vás útočníci chtějí pouze dostat peníze. Někteří naši čtenáři se divili tomu, že v dnešní době ještě někdo na takový podvod „skočí“ – bohužel tomu tak doopravdy je. Kdyby se lidé nestávali častými oběťmi podvodů, tak věřte, že by se nikdo nepokoušel další podvody vymýšlet.

Jak získají podvodníci přístup k telefonním číslům a kontaktům?

Ptáte se, jakým způsobem mohou podvodníci získat přístup právě k vašemu telefonnímu číslu? Často se stává, že uniknou různé listiny a databáze s telefonními čísly, a to například z různých firem, které se následně prodávají na černém trhu. V takové databázi se klidně může objevit právě vaše číslo. Každopádně, pokud se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že podvodníci pro telefonní kontakty rozhodně nemusí chodit daleko. Pokud například na internet přidáte nějakou inzerci, společně s e-mailem a telefonním číslem, tak tyto kontaktní údaje mohou být zneužité také. A dnes se mi tohle opravdu potvrdilo na vlastní kůži.

Komunikace s podvodníkem na vlastní kůži

Na dva největší inzertní portály v Česku, a to Bazoš.cz a Sbazar.cz, jsem zhruba v poledne přidal inzeráty, ve kterých prodávám nějaký předmět. Pro uvedení do děje se jedná o nevyužité brzdové destičky. Zhruba pět minut po zveřejnění inzerátu mi přišla první zpráva, ve které dotyčná osoba jevila zájem o odkoupení destiček. Zcela upřímně, v tu chvíli jsem neměl nejmenší tušení, že by se mohlo jednat o podvod. Zpráva byla napsána gramaticky správně a neodradil mě ani fakt, že zpráva přišla na WhatsApp, který v dnešní době používají už opravdu všichni. Po třetí zprávě už jsem ale začal mít tušení, že něco nehraje, jelikož se čeština začala zhoršovat a hlavně mě dotyčná osoba požádala o zaslání skrze DPD, jelikož si zboží nemůže vyzvednout osobně. U dalších zpráv už bylo zcela jasné, že se jedná o podvod, jelikož bych měl peníze za prodané zboží obdržet prostřednictvím portálu zmíněné dopravní služby. Po odmítnutí už se mi dotyčná osoba neozvala. Konverzaci si můžete prohlédnout níže.

O to více mě ale šokoval fakt, že během několika dalších minut mi podobné zprávy přišly od dalších dvou kontaktů. Bylo mi jasné, že i tyto zprávy jsou podvodné, každopádně mi to nedalo a rozhodl jsem se v konverzacích pokračovat, abych zjistil, jak tyto podvody fungují – byť jsem samozřejmě určitou představu měl. Když jsem potvrdil objednání kurýrní služby, tentokrát od Zásilkovny, tak mi přišel odkaz na podvodné webové stránky Zásilkovny, kde se nacházela určitá „sumarizace“ obchodu. Následně jsem si měl vybrat jednu z bank a přihlásit se k ní, a to za zástěrkou toho, aby podvodník věděl, kam se následně mají odeslat peníze. I stránky bankovních institucí samozřejmě byly hned na první pohled falešné a na jejich podobu se můžete podívat níže.

To mě ale nijak neodradilo od toho pokračovat. Zvolil jsem tedy, že se chci „přihlásit“ prostřednictvím platební karty a zadal jsem do jednotlivých polí vymyšlené údaje. Následně jsem podvodníkovi sdělil, že mám hotovo, ale že jim systém nefunguje. Po chvíli čekání mi pak podvodník sdělil, že jsou vyplněné údaje špatné, z čehož tak nějak vyplývá, že k nim měl ihned přístup. To znamená, že kdybyste zde zadali reálné údaje, tak by teoreticky do pár minut z vašeho účtu mohly začít odcházet peníze – naštěstí už ale většina plateb požaduje dvoufázové ověření. V další fázi už tak nějak nebylo kam pokračovat, takže jsem se podvodníka pokusil alespoň zdržet chatováním. Kompletní konverzaci s tímto podvodníkem si můžete zobrazit v galerii níže.

Závěr

Inzeráty na internetové služby, společně s telefonním číslem, přidávám relativně pravidelně. Za celou tu dobu se mi ale nikdy nestalo, že by se mi takto ozval nějaký podvodník. Je možné, že někteří z vás mají odlišnou zkušenost a podvodníci se vám ozývají neustále, nelze však popřít, že aktuálně je Česko opravdu terčem obrovského útoku od kybernetických podvodníků. V případě, že vás někdo podobným způsobem kontaktuje, tak musíte včas rozpoznat, že se jedná o podvod. Nikdy nikomu nezasílejte vaše osobní a bankovní údaje, neklikejte na podezřelé odkazy a už vůbec nikam nezadávejte údaje vaší platební karty či údaje k přihlášení do internetového bankovnictví. Žádná podobná služba, kdy musíte potenciálnímu „kupujícímu“ předat své bankovní údaje k zaslání peněz, rozhodně neexistuje. Během zítřka na našem magazínu publikujeme kompletní článek, ve kterém se podíváme na tipy a triky, jak se můžete těmto útokům bránit a včas podvodníky rozpoznat.