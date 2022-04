Hovory ze zahraničí: Česko je znovu terčem podvodných volání

Hovory ze zahraničí aktuálně řeší prakticky celá Česká republika, která se v posledních dnech stala hlavním terčem telefonních podvodů. Dost možná jste to už pocítili na vlastní kůži, pokud jste na vašem iPhonu, popřípadě jakémkoliv jiném telefonu, uviděli příchozí hovor od neznámého čísla, nejčastěji s předvolbou z Německa, Velké Británie či Belgie. Většina jedinců se samozřejmě ani neodváží takový hovor zvednout, což je prakticky nejjednodušší způsob, jak se těmto podvodům vyhnout. Ne každý si však může dovolit hovory ze zahraničních zemí nezvednout – někteří z nás musí denně komunikovat se zákazníky, dodavateli a odběrateli právě z ciziny.

Hovory ze zahraničí: Jak probíhají, jaké jsou cíle a co dělat?

V případě, že takový podvodný příchozí hovor zvednete, tak se vám aktuálně nejčastěji představí rádoby počítačoví odborníci z Microsoftu, kteří vás začnou varovat ohledně toho, že ve svém počítači máte nějaký vir či jiný škodlivý kód. Pro uživatele Maců je už tohle samozřejmě obrovským vykřičníkem, každopádně pokud klasické počítače se systémem Windows využíváte, tak by vás o podvodu mohla přesvědčit hlavně opravdu špatná a lámaná angličtina s indickým přízvukem konkrétního jedince, který vás o „špatné zprávě“ informuje. Je ale nutné zmínit, že vám nemusí volat pouze rádoby odborníci z Microsoftu – podvodníci se mohou představit prakticky jakkoliv, a to především poté, co se o již využitých praktikách začne psát v médiích. Je tedy pravděpodobné, že podvodníci v následujících dnech budou zkoušet jiné způsoby, jak své oběti obelhat.

Nejčastějšími cíli těchto podvodníků jsou samozřejmě velké firmy, kde se v počítačích a na serverech nachází různá cenná data. Pokud byste v hovoru s podvodníkem pokračovali, tak vás s největší pravděpodobností vyzve k instalaci speciální aplikace, skrze kterou bude schopen vzdáleně ovládat váš počítač a „pokusí se tak škodlivý kód odstranit“. Ve skutečnosti však podvodníci takto získají přístup ke všem zmíněným citlivým datům. Kromě toho mohou třeba nainstalovat i ransomware, s pomocí kterého se zařízení zašifruje a vyzve vás k zaplacení nemalé částky, či bankovních informací, k odblokování. Odborníci uvádí, že vás podobným způsobem nikdy nebude operátor obrovské IT firmy kontaktovat – a už vůbec ne bez předchozího ohlášení. Takové hovory tedy buď rovnou vůbec nepřijímejte, a pokud si to nemůžete dovolit, tak okamžitě zavěste a číslo zablokujte. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pak uvádí, že byste ideálně měli číslo ještě nahlásit Policii ČR, kromě toho můžete číslo přidat do databáze nevyžádaných telefonních čísel v rámci speciálních aplikací – viz článek níže.

Hovory ze zahraničí, prozvánění, SMS zprávy a další pasti

Existuje mnoho dalších způsobů, jak mohou podvodníci z mnoha lidí vymámit nemalé finanční prostředky. Zcela běžným způsobem je také prozvánění ze zahraničních čísel, kdy podvodníci doufají v to, že jim zavoláte nazpátek. Tato telefonní čísla však účtují extrémně vysokou cenu za volání, kterou pak oběť musí uhradit. Nedávno jsme vás informovali například také o falešných zprávách, které dávají vědět o tom, že jste byli vybráni jako ideální uchazeči na brigádu, kde vám zaplatí několik stovek euro za hodinu. Takových podobných, popřípadě různě odlišných podvodů na internetu a v mobilní síti existuje opravdu hromada. Ne nadarmo se říká, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, že ve všech případech zůstaňte obezřetní, nikdy nikomu neposkytujte žádné osobní či bankovní údaje a ideálně nikomu příliš nedůvěřujte. Cílem podvodníků je vždy manipulace a následné vylákání peněz z lidí.