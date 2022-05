Jak probíhá oprava iPhonu s využitím originálních servisních nástrojů od Applu

Před několika týdny Apple konečně spustil program Self Service Repair, na který jsme čekali opravdu dlouhou dobu. Díky tohoto programu kalifornský gigant konečně zpřístupnil veřejnosti prakticky veškeré originální díly, společně se speciálními servisními nástroji. Co se těchto speciálních nástrojů týče, tak už jsme vás informovali o tom, že jsou dodávány ke každému jablečnému telefonu ve dvou obrovských kufrech, které dohromady mají 120 centimetrů na výšku a váží přes 35 kilogramů. Co si budeme nalhávat, převážet mezi jednotlivými domácími opraváři tak velké a těžké kufry není z hlediska ekologie úplně ideální, Apple však každopádně dělá vše pro to, abyste si tak jako tak svůj iPhone nechali opravit v autorizovaném servisu, což vás ve skutečnosti vyjde levněji.

Vzhledem k tomu, že je program Self Service Repair již v plném proudu, tak se na všemožných portálech objevily články a videa, ve kterých autoři ukazují a popisují obsah kufrů, někteří z nich se dokonce již rovnou pustili do prvních oprav svých jablečných telefonů. Ze seznamu těchto speciálních nástrojů můžeme zmínit například speciální nahřívací nástroj s přísavkou, která se využívá k oddělení displeje od telefonu. K tomuto nástroji patří ještě forma, do které se iPhone vkládá. Nechybí ani velmi kvalitní precizní šroubováky, plíšek a nástroj pro správné přitlačení lepení mezi displejem a rámečkem, přísavky, nálepky na displej pro zajištění dostatečného přilnutí přísavky a neoddělování střepů či další speciální nástroj, kterým po výměně displej pořádně přitlačíte k rámu telefonu. Podobný „tlačící“ nástroj je přibalen i pro výměnu baterie. Co se originálních náhradních dílů týče, tak k nim Apple přibaluje také nové šroubky, které byste měli využít, společně s lepením, a to jak pod displej, tak i baterii.

Své zařízení se prostřednictvím originálních nástrojů pokusil opravit například známý YouTube kanál Snazzy Labs – konkrétně měnil jak displej, tak i baterii. Tato výměna obnáší zpočátku nalepení speciální nálepky na displej, následné odšroubování dvou spodních šroubků a nahřátí a oddělení displeje prostřednictvím speciálního nástroje. Následně už stačí odšroubovat plíšky chránící konektory baterie a displeje a samotný displej odpojit a vytáhnout ven. Stará baterie se pak odstraňuje tažením za tzv. kouzelné pásky, což je vskutku jednoduchý postup, pokud jde vše podle plánu. Následně dochází k nalepení nových pásků na novou baterii, která se pak vkládá do těla jablečného telefonu s využitím speciálního ustřeďovacího nástroje, na který se následně zatlačí prostřednictvím dalšího nástroje, aby se baterie dostatečně přilepila. Pro dokončení výměny displeje je pak ještě nutné očistit rámečky od starého těsnění, nalepit nové, zapojit displej, navrátit zpět plíšky s novými šroubky a zařízení zavřít. Na celý postup se můžete podívat ve videu, které přikládám níže.