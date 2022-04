Takto vypadá domácí opravářská sada pro iPhony od Applu, váží přes 35 kg a má 120 cm na výšku

Pokud sledujete náš magazín, tak vám zajisté včera neunikla informace o tom, že Apple konečně oficiálně spustil svůj program Self Service Repair. V případě, že o něm prozatím nic nevíte, tak se jedná o program, díky kterého si každý z nás bude schopen svépomocí opravit vlastní jablečné zařízení. To je samozřejmě možné již delší dobu, problém je ale v tom, že Apple neposkytoval své originální díly veřejnosti, takže bylo nutné využít všemožné náhražky, kterým často chyběla kýžená dávka kvality. Se spuštěním Self Service Repair tak již nyní mohou jablíčkáři ve Spojených státech amerických objednat originální náhradní díly pro iPhony 12, 13 a SE (2022). Evropa by se tohoto programu měla dočkat další rok, společně s rozšířením podporovaných zařízení.

Kromě toho, že na stránkách programu Self Service Repair najdete již zmíněné originální náhradní díly prvotřídní kvality pro aktuálně nejnovější jablečné telefony, tak se zde nachází i dva speciální boxy s kompletním nářadím. Tyto boxy s nářadím si můžete pronajmout k náhradním dílům, a to za cenu 49 dolarů. Jakmile tuto částku zaplatíte a díly s nářadím dorazí k vám domů, tak máte týden na provedení opravy. Pokud to do této doby stihnete, tak můžete box s nářadím odnést na jakoukoliv pobočku kurýra UPS s tím, že nezaplatíte ani korunu navíc. Samozřejmě, pokud například dojde k poškození či odcizení nářadí, tak budete Applu muset zaplatit.

Nutno zmínit, že tyto boxy s nářadím již na první pohled vypadají opravdu mohutně. V tomto případě zdání opravdu neklame a samotný Apple na stránkách uvádí, že menší box váží zhruba 16 kilogramů, zatímco ten větší rovnou 19,5 kilogramu. Oba dva boxy položené na sobě pak mají 51 centimetrů na šířku a 120 centimetrů na výšku. Dobrou zprávou je, že se případní opraváři s takto těžkými a objemnými boxy naštěstí nemusí tahat, jelikož mají integrovaná kolečka pro jednodušší přepravu. Co se týče obsahu těchto boxů, tak se v nich nářadí liší podle toho, jaké zařízení opravujete. To znamená, že ke každému iPhonu existují zvláštní boxy s nářadím. Pokud by vás zajímal obsah každého z nich, tak stačí přejít na tuto stránku a sjet o kus níže.