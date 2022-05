Google se ještě nedávno posmíval iPhonům za chybějící 3,5mm jack, teď ho však sám zabil

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nynější situace v technologickém světě, konkrétně pak v souvislosti s Applem a Googlem. Druhý jmenovaný se totiž Applu až do loňského srpna posmíval za absenci 3,5mm jacku , nyní však nastoupil do stejného vlaku.

Google včera světu představil zbrusu nový Pixel 6A, který lze označit za jakýsi iPhone SE mezi Pixely. Zatímco však předešlé řady A 3,5mm jack konektor měly, letošní generace o něj přišla. Přitom ještě loni se Google v reklamách na Pixel 5A Applu právě za absenci jacku smál. Jak se tedy nyní ukazuje, smích byl v tomto směru předčasný a do jisté míry i trochu trapný, jelikož nakonec i samotný Google musel potvrdit, že je tento port již přežitkem doby.

Obecně se dá říci, že od 3,5mm jacků svět ještě nějakou chvíli zcela neupustí, jelikož celá řada androidích telefonů se jich i nadále drží. Dříve či později však i ony zcela určitě o jack přijdou, jelikož se celý svět přetransformuje na ryze bezdrátová sluchátka – tedy minimálně co se týče použití v kombinaci se smartphonem. Prostor pro posměšky (nejen) na adresu Applu tedy zaniknout úplně.