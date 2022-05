5 zajímavostí z Google I/O pro fanoušky Applu

Včera odstartoval Google svou každoroční konferenci I/O a jelikož jako vždy přinesla spoustu zajímavých oznámení novinek, byla by škoda jim nevěnovat pozornost – tím spíš, když celou řadu z nich lze považovat za vzkaz Applu. Pojďme se tedy společně podívat na 5 zajímavostí z Google I/O optikou fanouška Applu.

Nové Pixely 7 možná až roku před premiérou

Zřejmě největším představením včerejší tiskové konference Googlu bylo poodhalení nové generace chystaných smartphonů Pixel – tedy konkrétně Pixelu 7 a 7 Pro. Ačkoliv o nich Google prozradil málo, již nyní víme, že dostanou čip Tensor nové generace, který si Google sám vyvíjí a který byl v minulosti velmi zajímavý jak z hlediska výkonu, tak hlavně z hlediska AI, která má lví podíl na kvalitě fotek Pixelů. Právě fotky budou přitom u nových 7 a 7 Pro zřejmě opět na velmi vysoké úrovni, jelikož model 7 dostane duální a 7 Pro dokonce trojitý fotomodul – v obou případech v novém designu zasazený do hliníkového “lemování”. Samozřejmostí je zde pak čistý Android 13, díky kterému poběží telefony velmi svižně. Tohle vše víme přitom oficiálně dobrého čtvrt až půl roku před oficiálním představením všech specifikací – Google totiž své Pixely odhaluje až na podzim. V porovnání s Applem se tedy jedná o dost zajímavý rozdíl.

Konkurence pro Apple Watch bez podpory iOS

Naplnily se rovněž spekulace ohledně představení prvních smartwatch řady Pixel. Ty nesou název Pixel Watch, jsou kulaté, dorazí taktéž letos na podzim a v lecčem se shodují s Apple Watch. Nechybí jim například fyzická korunka s haptickou odezvou, boční tlačítko pro ovládání či systém jednoduché výměny řemínků. Google slíbil, že budou hodinky poháněny vylepšeným Wear OS s plynulejším průchodem, chytřejšími notifikacemi, vestavěnými sportovními funkcemi á la FItbit či třeba placením Google Pay. Pro fanoušky Applu je však možná nejzajímavější to, že se Google rozhodl vydat stejnou cestou jako Apple a své hodinky konkurenci s jiným OS nezpřístupní, stejně jako je tomu u Apple Watch. Pixel Watch totiž půjde spárovat jen se smartphony s Androidem 8.0 a novějším.

Pixel 6 aneb vzkaz Applu, jak měl vypadat iPhone SE 3

Nejste spokojení s iPhonem SE 3 jakožto s celkem, protože si myslíte, že měl být Apple daleko inovativnější a použít u něj alespoň tělo iPhonu XR či 11? Stejný názor mají na celou problematiku zcela evidentně i v Googlu. Skvělým důkazem je ostatně včera představený Pixel 6a, který lze bez jakékoliv nadsázky označit právě za jakési “googlovské” SE, jelikož se prodává za cenu mezi iPhonem SE 3 a iPhonem 11. Design x let starého modelu byste však u něj hledali marně. Pixel 6a totiž vypadá jako loňské Pixely 6 a 6 Pro a dokonce má i stejný čipset. Jasně, pár odlišností včele s fotoaparátem a tak podobně tu je, ale i přesto je telefon pohledem nestranného uživatele atraktivnější (v porovnání s vlajkovými modely) než právě SE.

Nová Pixel Buds Pro jako levné AirPods Pro

Když Apple na podzim 2019 představil světu AirPods Pro, mnoho milovníků technologií nadchnul jejich schopnostmi. Od té doby je však nevylepšil, čímž nabídl velký prostor konkurenci se vyšvihnout. Tu nyní chytil za pačesy i Google, který představil sluchátka Pixel Buds Pro, která nabízí prakticky vše, co AirPods Pro (byť samozřejmě s podporou androidího světa), ale jsou o dobrých 50 dolarů levnější. Apple má tedy o důvod k obavám víc. Pokud totiž jeho AirPods Pro 2 chystané na podzim nepřesvědčí svými funkcemi a zároveň u nich zachová stejnou cenovku jako u předešlé generace, od svých fanoušků to může pěkně schytat.

Opětovný útok na území, kterému léta kraluje Apple

Jestli někde Apple vládne dlouhé roky tvrdou rukou, pak je to trh s tablety. Jeho iPady jsou totiž celosvětovým fenoménem, který ještě posílila dva roky intenzivně zuřící pandemie koronaviru, jenž vyhnala mnohé uživatele na home office. Google je však dle všeho přesvědčen, že i on má trhu s tablety co nabídnout. V roce 2023 se proto chystá vytasit s Pixel tabletem osazeným čipsetem Tensor, kterým by rád iPadům konkuroval. Zda se mu to podaří či nikoliv nelze samozřejmě v současnosti posoudit, ale je jasné, že nová krev v tomto světě by mohla Apple solidně namotivovat k ještě zajímavějším produktům. V poslední době je totiž jeho tabletová nabídka (i kvůli omezenosti iPadOS) vcelku nudná.