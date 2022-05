Jak na iPhone aktivovat automatické přijímání a směrování hovorů

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste během dne nemohli mít iPhone u sebe a přišli jste tak o několik telefonátů, které jste museli vyřídit. Stát se to může například při řízení, při používání iPhonu v rukavicích apod. Přesně pro tyto situace a mnoho dalších je součástí operačního systému iOS funkce, díky které se po určité době mohou veškeré příchozí hovory automaticky přijmout a popřípadě také automaticky přesměrovat na reproduktor či náhlavní soupravu Bluetooth. Díky tomu vůbec nemusíte přijímání a směrování hovorů řešit, jelikož vše probíhá maximálně automaticky, bez vašeho zásahu.

Jak na iPhone aktivovat směrování a automatické přijímání hovorů

V případě, že vás výše popsaná funkce zaujala a myslíte si, že byste ji někdy mohli využít, tak věřte, že aktivace rozhodně není složitá. Nutno ale zmínit, že je relativně hodně schovaná v nastavení vašeho iPhonu, tudíž je velmi pravděpodobné, že ji jen tak jednoduše nenajdete, tedy pokud přesně nevíte, kde hledat. Pro aktivaci automatického přijímání hovorů stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde přejděte do sekce Zpřístupnění.

kde přejděte do sekce Následně zde v kategorii Mobilita a motorika rozklikněte kolonku Dotyk.

rozklikněte kolonku Poté je nutné, abyste se na další stránce přesunuli níže a otevřeli Směrování hovorů.

a otevřeli Zde pak přejděte do sekce s názvem Automatický příjem.

Dále je nutné, abyste pomocí přepínače Automatický příjem aktivovali.

Nakonec si nastavte dobu vyzvánění, po které se má hovor automaticky přijmout.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy na iPhone možné aktivovat automatické přijímání hovorů. To znamená, že když vám někdo zavolá, tak po předem určené době dojde bez vašeho zásahu k automatickému přijmutí. Je každopádně škoda, že automatické přijmutí hovorů nelze nastavit jen na vybraná čísla, ale pouze na všechna. Pokud byste si ještě chtěli nastavit směrování hovoru do reproduktoru nebo do náhlavní soupravy Bluetooth, tak se vraťte o stránku zpět, kde se tato možnost nachází. Kromě toho automatické přijmutí a směrování doporučuji využívat s oznamováním hovorů, kdy vám iPhone řekne, kdo vlastně volá.