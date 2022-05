Apple byl před lety nadšený z AR, nyní však jejímu rozvoji nesmyslně brání

Pamatujete si ještě na WWDC 2017 a představení ARKitu na něm? V očích Applu se tehdy jednalo o extrémně důležitý krok, jelikož jím otevřel dveře vstupu rozšířené reality na jeho iPhony a iPady, čímž měl de facto odstartovat novou zážitkovou éru na nich. Od té doby však Apple ARKit nějak přehnaně nerozvíjí, ba co víc – v některých směrech je tomu přesně naopak.

Portál Protocol upozornil na hromadící se množství stížností vývojářů poukazujících na to, že Safari, potažmo WebKitu, chybí zoufale podpora standardu WebXR, což je univerzální API, které poskytuje podporu pro AR/VR headsety pro rozšířenou a virtuální realitu na webových stránkách, potažmo umožňuje zobrazování AR obsahu jednoduše přes displej. Kvůli absenci podpory WebXR jsou tak vývojáři nuceni dostávat své AR/VR výtvory na Apple produkty primárně pomocí aplikací, jelikož veškeré ostatní možnosti buď neexistují, nebo jsou extrémně komplikované. Využívání aplikací však s sebou zase nese problém ve formě nižšího dosahu, jelikož je z logiky věci potřeba stáhnout a nainstalovat, zatímco webovou stránku stačí jen otevřít a je hotovo.

Fotogalerie Apple Glass koncept - FB Apple Glass koncept - 16 Apple Glass koncept - 15 Apple Glass koncept - 14 +15 fotek Apple Glass koncept - 13 Apple Glass koncept - 12 Apple Glass koncept - 11 Apple Glass koncept - 10 Apple Glass koncept - 9 Apple Glass koncept - 8 Apple Glass koncept - 7 Apple Glass koncept - 6 Apple Glass koncept - 5 Apple Glass koncept - 4 Apple Glass koncept - 3 Apple Glass koncept - 2 Apple Glass koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - FB Vstoupit do galerie

Postoj Applu k WebXR je poměrně zvláštní i s ohledem na to, že v roce 2020 tento standard jeden z šéfů Apple WebKitu pochválil a označil jej za skvělý. S ohledem na tato slova by tak jeden čekal, že se kalifornský gigant už tehdy rozhoupe k brzkému přidání, což se však nestalo. S ohledem na tuto skutečnost se tak nabízí prakticky jen dvě varianty, proč tomu tak je. Tou první je komplikovaná implementace do Safari, což se však zdá poměrně nepravděpodobné, a tou druhou pak nějaký vyšší záměr Applu ve formě například představení vlastního řešení či cokoliv podobného. Kde je pravda nicméně ukáže ve výsledku až čas.