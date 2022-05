20 nejbláznivějších konceptů Apple produktů za poslední roky

Je jasné, že Apple má obrovskou fanouškovskou základnu. Ti zručnější jsou pak zběhlí ve velmi dobře vypadajících konceptech. Designéři zkrátka a dobře často nechávají popustit uzdu své fantazii a nabízí nám pohled na koncepty produktů, které by Apple pravděpodobně nikdy neodhalil ani v tom nejdivočejším snu. Na druhou stranu je občas zajímavé se zamýšlet, jaké by bylo takový produkt držet v ruce. Toto je tedy příspěvek o opravdu šílených uživatelských konceptech.

iPhone 15 bez výřezu

Ačkoli tento produkt do kategorie sci-fi nezapadá, těžko můžeme odhadovat, že by přední strana iPhone 15 v příštím roce vypadala takto. Koncept je ale opravdu povedený.

Nové využití MagSafe

Že využíváte svůj MagSafe pouze k nabíjení? Dle designérů by se skrz něj mohl v budoucnu například připojit objektiv.

Akční kamerka od Applu

Že by Apple začal konkurovat GoPro si asi dokážeme jen těžko představit. Kamerka s trojitým fotoaparátem by ale rozhodně špatně nevypadala.

Apple Pencil 3. generace

Nové Apple Pencil jsme už na minulých jablečných konferencích párkrát očekávali. Vždy ale marně. Třeba by mohlo vypadat takto.

Vzkříšení iPodu nano

Pamatujete na iPod nano? Možná takto by mohlo vypadat jeho znovuzrození. Rozhodně by se jednalo o zajímavý produkt.

Herní iPhone

Při pohledu na níže umístěný koncept člověka zamrzí, že mobilní hraní není o krok dál. Na tomto iPhonu by se totiž hrálo parádně.

Skládací iPhone

Patenty již dlouho prozrazují, že nad skládacím iPhonem Apple minimálně přemýšlí. Mohl by vypadat takto?

iPhone s plotnou místo fotoaparátů

Z nových produktů si často internetoví vtipálci dělají legraci. Při pohledu na zadní stranu fotoaparátu takového iPhonu by jistě měli pré.

MacBook v červeném kabátku

(PRODUCT)RED je velmi oblíbenou variantou. Dokážete si představit takový MacBook?

Kulaté Apple Watch

Spousta milovníků hodinek razí klasický kulatý styl, a proto se Apple Watch vyhýbají obloukem. Co kdyby Apple takové hodinky ukázal? Kulatý design, kamera, TouchID. Posuďte sami.

Skládačky a ještě jednou skládačky

Skládací iPhone by designéři viděli jistě rádi, neboť jej v konceptech často ukazují. Jak by se vám líbil tento?

Jablečný AR/VR headset

Že Apple podobné příslušenství chystá se již pěkně dlouho šušká. Stále ale nemáme podrobnější informace. Jak by se vám líbil takový produkt?

iPhone se dvěma displeji

Budoucnost je nejasná a i iPhony třeba později ukáží zcela jiný směr uvažování Applu. Že by jedním z nich byl zadní displej?

Herní iMac

Ruku na srdce, na Macích si příliš nezahrajete. Kdyby se to ale časem změnilo, nikdo by se zřejmě nezlobil, jestliže by herní iMac měl takovou podobu.

Oživení legendy

Před mnoha lety udělal iPod díru do světa. Velcí fanoušci by tedy jistě ocenili jakýsi „remaster“.

Apple Glass

Jablečné brýle jsou jedním z dalších produktů, o kterých jablíčkáři sní už dlouhé roky. Snad se brzy dočkáme. jejich podoba by mohla být klidně taková.

iPod touch v novém

Zařízení v podobě iPod touch již s nejvyšší pravděpodobností odzvonilo. Kdyby se ale Apple rozhodl v této sérii pokračovat, proč ne tímto stylem?

iPhone SE z říše snů

Pokračování iPhonu SE si leckdo maloval úplně jinak. Bohužel jsme dostali to, co jsme dostali. Kdyby ale vypadal podobně níže umístěnému konceptu, šlo by o prodejní hit.

Neuvěřitelný iPhone 6

Hlava v oblacích mnohých designérů samozřejmě není záležitostí posledních pár let. Šílenství jsme mohli vidět již v roce 2014. Takto si například představovali iPhone 6.

iPhone nano

Uživatelé občas volají po kompaktním iPhonu. Pro tyto účely zde máme iPhone SE 2022 či třeba iPhone 13 mini. Co ale něco ještě menšího? Klidně bychom mohli říct, že by tento produkt měl více foťáků než centimetrů na výšku.