Jaké to je být americkým prezidentem? Vyzkoušejte si to v herní novince na iOS

Kdo by se nechtěl stát americkým prezidentem či prezidentkou? Hlava nejvlivnějšího státu na světě je obecně považována za nejmocnější osobu na světě. A díky herní novince od THQ se v její kůži můžete ocitnout i vy. Pokud si ale myslíte, že bude reprezentovat dobro a čistotu lidského srdce. This Is the President je totiž mrazivým politickým thrillerem, který z vás udělá zkorumpovaného zastupitele, jež se do úřadu dostal hlavně proto, aby zařídil sám pro sebe doživotní imunitu. I to je pak hlavním cílem hlavního hrdiny, byznysmena, ve hře. Celou dobu se budete snažit prosadit přijetí dodatku 28. Ten by zajistil všem prezidentům USA doživotní imunitu.

This Is the President tak spíše než simulátor politika připomíná simulátor šéfa mafiánského klanu. K tomu, abyste úspěšně zvládli dosáhnout svého cíle, se totiž musíte obklopit těmi správnými lidmi, jež si pro vás nebudou bát ušpinit ruce. A na výjimky, které by snad chtěli váš plán zhatit, můžete najít spoustu usvědčujícího materiálu. Kromě toho však stále musíte vést svou zemi. Jako prezident tak můžete zasahovat do mezinárodních záležitostí, nebo si udobřit populaci snížením cen videoher. A když už všechno selže, můžete alespoň vyslat odvážného křečka na vesmírnou misi. Hra This Is the President vychází na iOS dnes. Cena ještě nebyla oznámena.