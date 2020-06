Pátá série Orange is the New Black dostává český dabing

Seriál Orange is the New Black platí za jeden z těch lepších, na které můžete na Netflixu narazit. Diváci vyhledávající český dabing by měli zbystřit, neboť tento seriál se dočkal dabingu páté série. Podle skupiny Netflix CZ + SK fans bychom se dabingu šesté a sedmé série mohli dočkat v horizontu několika příštích týdnů. Máte raději dabing nebo originální znění?