Americký prezident vzkazuje Applu: Začněte odemykat iPhony zločinců

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o nařčení Applu americkým generálním prokurátorem tím, že kalifornský gigant údajně dostatečně nepomáhá při vyšetřování nedávné střelby na vojenské základně na Floridě. K tomuto závěru došel prokurátor jednoduše proto, že Apple odmítl vyšetřovatelům odemknout iPhony útočníka, byť veškerá další dostupná data mu poskytl. Do této zápletky se nyní zapojil i americký prezident Donald Trump, který Apple též vyzval k odemčení telefonů.

Stalo se již jakousi tradicí, že většinu svých výzev a prohlášení dělá Trump přes svůj Twitter a ani tentokrát tomu není jinak. Na Twitteru totiž zveřejnil tweet, ve kterém poukazuje na to, že zatímco USA Applu údajně pomáhá už od doby jeho vzniku, Apple tak vstřícný není a odmítá odemykat smartphony zabijáků, obchodníků s drogami a jiných zločinců. Své počínání by měl proto přehodnotit a USA v tomto směru pomoci.

Je prakticky jasné, že Trumpův vzkaz na úrodnou půdu v Applu nedopadne, jelikož ten již řadu let neoblomně hlásá, že fyzický přístup do iZařízení v žádném případě poskytovat nebude a to ani při vyšetřování. Toho si musí být ostatně velmi dobře vědomý i Trump a jak se jeho výzva zdá spíše populistickým výstřelem do prázdna, nežli něčím, co je skutečně splnitelné. Na druhou stranu, pokud někdo může Apple k odemykání iPhonů ať už pomocí vlastních nástrojů či pomocí různých softwarových black doorů donutit, je to právě prezident USA a to například zvýšením cel či podobnými tahy.