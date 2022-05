Z Applu odešel jeden z šéfů Siri, nechtěl se vrátit z home office do kanceláře

V uplynulých dnech jsme vás hned několikrát informovali o tom, že se zaměstnanci Applu bouří proti jeho snaze dostat je zpět do kanceláří z dlouhého home office zapříčiněného pandemií koronaviru. Mnozí zaměstnanci si totiž jednak práci z domu oblíbili, ale hlavně se stále necítí zcela bezpečně a návratu do obrovských kancelářských prostor se obávají. A to dokonce tak moc, že nemají problém společnost opustit. Proti návratu do kanceláří přitom neprotestují “jen” řadoví zaměstnanci, ale i vedoucí pracovníci.

Jedním z nejhlasitějších odpůrců návratu z home office byl donedávna i šéf divize pro strojové učení a tedy de facto i jeden z šéfů Siri Ian Goodfellow. Tomu návrat z home office vadil dokonce natolik, že se rozhodl Apple v uplynulých dnech opustit, přičemž jako důvod uvedl právě návrat do kancelářů. Pro kalifornského giganta se tak bezesporu jedná o velkou ránu, kterou bude nejspíš vstřebávat pěkných pár týdnů, ne-li měsíců. Tohoto muže si totiž vytáhl teprve v roce 2019 z Goglu coby velkou vzpruhu pro svůj AI tým.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se Apple k protestům jeho zaměstnanců proti návratu do kanceláří postaví. Pravdou totiž je, že pokud by měl kvůli tomuto kroku přijít nejen o řadové, ale i vrcholové zaměstnance, je prakticky jasné, že bude muset svou vizi přehodnotit, jelikož by jej ve výsledku odsoudila k obrovskému personálnímu zemětřesení. Zatím jsme ale o přehodnocení jeho záměru neslyšeli zhola nic, takže není jisté zhola nic.