Zaměstnanci Applu se bouří proti návratu do kanceláří z home office

Když udeřila pandemie COVID-19, snad všechny technologické společnosti přešly nějakým způsobem na home office. Výjimkou v tomto směru pochopitelně nebyl ani Apple, jehož zaměstnancům se pravděpodobně tento způsob práce vryl pod kůži. Zaměstnanci totiž údajně nejsou spokojeni s návratem do kanceláří. A to dle průzkumu tak moc, že zhruba polovina dotázaných by kvůli tomuto problému klidně Apple opustila.

Zaměstnanci si holt zvykli. V březnu tohoto roku byli informováni, že od 11. dubna začnou trávit část svého pracovního týdne v kancelářích v Apple Parku. Zaměstnanci ale dle dubnového průzkumu Blind of Apple mají vůči této politice odpor. Celkem 56 % dotázaných uvedlo, že v poslední době hledali práci jinde. Yahoo Finance pak napřímo tvrdí, že důvodem je skutečně nucený návrat do kanceláří. Jeden ze zaměstnanců uvedl, že důvodem nesouhlasu s návratem do práce je možnost nakažení koronavirem, „toxická“ firemní kultura a nedostatek rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Průzkum se týkal 652 zaměstnanců, což vzhledem k množství lidí v jablečné společnosti je opravdu velmi malý vzorek. Na druhou stranu se nedá říct, že se jedná o ojedinělý problém. Společnost Harris vyhotovila podobný průzkum mezi 8. a 10. dubnem. Zhruba třetina z 2121 respondentů z různých technologických odvětví a společností uvedla, že během pandemie opustili své zaměstnání, aby mohli pracovat z domova. 59 % z nich pak řeklo, že jsou se svým nynějším stavem spokojeni. Zažili jste během pandemie home office?