Apple nezvládl přesun zaměstnanců do home office. Nevědí, co mají dělat

Prakticky celý svět, který momentálně čelí nákaze koronavirem, se snaží dělat vše, co může, aby předešel zvyšujícímu se počtu nakažených lidí. Například v České republice platí od dnešního dne karanténa na celém území a lidé mohou ze svých domovů vycestovat jen do práce, na nákup, anebo za blízkými členy rodiny. Firmy, které takovou možnost mají, nařídily svým zaměstnancům tzv. home office, tedy práci z domova. Stejný postup zvolil i Apple a další technologičtí giganti. Jablečnou společnost většina příznivců vnímá jakožto naprosto dokonalou, ale jak se podle posledních zpráv ukazuje, tak přesun zaměstnanců do home office moc dobře nezvládla.

Tato zpráva pochází z deníku Wall Street Journal. Nachází se v ní informace o tom, že má Apple se svými zaměstnanci, kteří jsou nuceni pracovat z domu, nemalé problémy. Nejčastěji se tyto problémy týkají špatného udržování tajemství a mnoho pracovníků si také stěžuje na to, že moc dobře neví, na čem mají pracovat. Zkrátka a jednoduše, alespoň prozatím, neexistují od Applu žádná usměrněná pravidla a „směrnice“, které by pracovníkům řekly, jak se mají v home office chovat. Někteří pracovníci nemají možnost pořádně pracovat z domu kvůli tomu, že nemají přístup do interních systémů Applu, jenž jsou pro jejich práci klíčové: „V posledních dnech si vývojáři softwaru z Applu, kteří byli posláni do home office samotným Timem Cookem, stěžují na pomalou rychlost stahování dat ze serverů, a také na narůstající zmatek nad stále vyvíjejícími se novými pravidly, které vznikají. Někteří pracovníci nemají přístup k interním systémům kvůli přísným bezpečnostním zásadám,“ sdělil jeden z pracovníků.

Ne všichni pracovníci z jablečné společnosti však mohou pracovat z domu. Hrstka inženýrů musí pracovat na prozatím nezveřejněných produktech přímo v Apple Parku. Podle pravidel si tyto nezveřejněné produkty nemohou vzít domů a dále zde s nimi pracovat. I kvůli tomu byla v Apple Parku zavedena každodenní kontrola zdraví pracovníků. Zároveň se kalifornský gigant nechal slyšet, že už došlo k lehkým změnám v přísných bezpečnostních omezeních, avšak většina pravidel tak jako tak změněna být nemůže. To, že Apple bude mít s home officem problém, se očekávalo. Styl práce v jablečné společnosti jednoduše není stavěný na to, aby mohl z domova fungovat. Je založen především na vzájemné a osobní komunikaci, tajemstvích a 100% nasazení. Prozatím je těžko odhadovat, jak dlouho tento stav bude ve světě trvat. Pokud však budeme všichni dodržovat striktní nařízení státu a karanténu, rozhodně tím tuto dobu snížíme.