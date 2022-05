OKTAGON MMA se prosadil na TikToku. Jak se mu to povedlo?

Počty sledujících na sociálních sítích organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA nemají v českém sportovním světe obdoby. Vždyť jen na Instagramu už OKTAGON klepe na dveře mety 400 tisíc sledujících. A první velký milník překonal také na TikToku, kde začal aktivně tvořit před rokem. Koncem dubna se číslovka fanoušků na této nejprogresivnější sociální síti přehoupla přes 100 tisíc.

Za video obsahem na TikToku OKTAGONU stojí Petr Horálek se svou organizací WELOVEFUN, která sdružuje a spojuje tvůrce a firmy na této platformě. “Už to bude rok, co spolu tvoříme. S našim týmem jezdíme na každý turnaj, kde natáčíme videa a zároveň využíváme také obsah, který produkuje OKTAGON na ostatní platformy. Ten následně upravujeme pro potřeby TikToku tak, aby byl dosah co nejlepší,” uvádí Horálek.

O tom, že svět TikToku je specifický a na platformě fungují věci, které by na jiných sociálních sítích nepotkaly s úspěchem, ví i promotéři OKTAGONU, kteří byli týmem WELOVEFUN vtaženi do děje, stejně jako mnozí bojovníci. “Když jsme před rokem začínali natáčet na turnajích, většina bojovníků TikTok ani neznalo a nechápali, co po nich chceme. Chvíli to trvalo, než jsme s bojovníky prolomili ledy a začali s námi tahat za jeden provaz. Teď je však jiná doba a mnozí z bojovníků za námi dokonce sami chodí a ptají se, jestli s nimi budeme něco natáčet, nebo rovnou přicházejí s nápady na videa,” usmívá se Petr Horálek, který WELOVEFUN založil začátkem koronavirové pandemie, když mu shodou okolností sám TikTok bez udání důvodu zrušil jeho osobní účet.

Bojovníci si na tiktokový tým evidentně zvykli, a tak ve videích mohou fanoušci narazit na legrační kousky Václava Mikuláška, Davida Kozmy, Patrika Kincla a dalších. “Velká zábava je s Pirátem Krištofičem nebo Gáborem Borárosem. Ten je pro každou legraci a právě náš společný tanec před turnajem v Bratislavě na podzim loňského roku patří k nejúspěšnějším videím na TikToku OKTAGONU. A baví to i moderátora Olivera Sáluse a promotéra Pavola Nerudu nebo skvělou Kundosaki,” dodává.

Za poslední rok se profil OKTAGONU na TikToku organicky rozrostl o 75 tisíc nových fanoušků. “Průměrně doručujeme přes 2,2 milionu impresí měsíčně s desetiprocentní hranicí zapojení,” upřesňuje Petr Horálek. “Jsme jedničky svých oborů a tak si této spolupráce vzájemně ceníme. Postupně chceme fanoušky připravovat také na prodej PPV přes tento kanál a doprovázet OKTAGON v expanzi do evropských zemí,” dodává.

Čísla profil na TikToku má, proč taková videa s bojovníky ale fungují a komunita na této platformě je přijímá s pozitivním ohlasem? “Protože poměrně šikovně ukazujeme jejich jinou, lidskou tvář. Ukazujeme, že i bojovníci jsou běžní lidé, kteří si ze sebe umí udělat legraci a brnkáme tím na notu mladé generace, která právě vtipně zpracované seriózní věci dokáže na TikToku ocenit. Video obsahem chceme vzít diváka ještě blíž a ukázat, jak to vypadá za oponou. A proto to funguje,” uzavírá Petr Horálek.