TikTok patří momentálně mezi jednu z nejoblíbenějších sociálních služeb, které jsou k dispozici. Podle posledních informací byla aplikace TikTok na všemožná zařízení stažená již více než 2 miliardkrát, což je velmi úctyhodné číslo. Momentálně slouží TikTok jakožto aplikace především pro mladou generaci. Lidé zde natáčí různá krátká a vtipná videa, která poté sdílí na svých profilech. TikTok prozatím nemá žádnou formu užitku – to by se ale podle posledních informací mohlo změnit. Na TikToku by se údajně mohly v budoucnu objevit vzdělávací videa, díky čemuž by mladší generace něco pochytila a navíc k tomu by si TikTok mohli stáhnout i starší uživatelé. Dnes se ale podíváme na to, jak lze jednoduše video z TikToku stáhnout.

Jak stáhnout video z TikToku do iPhonu

V případě, že si na váš iPhone či iPad chcete stáhnout nějaké video z TikToku, tak k tomu nepotřebujete ani žádnou aplikaci třetí strany. Vše lze jednoduše provést přímo v aplikaci TikToku, stačí jen vědět, kam přesně klepnout:

Nejprve si na TikToku najděte jakékoliv video, které chcete stáhnout – může být z hlavní zdi, z profilu, jednoduše odkudkoliv.

Jakmile video najdete, tak v pravém dolním rohu klepněte na ikonu šipky (sdílení).

Ve spodní části obrazovky se objeví menu se dvěma řádky.

V druhém řádku najděte položku Uložit video a klepněte na ni.

Pokud jste ještě nikdy video z TikToku neukládali, tak je nutné povolit přístup k fotografiím. V případě, že jste přístup k videím TikToku zakázali, tak se zobrazí upozornění, s jehož pomocí se přesuňte do Nastavení a přístup ručně povolte.

Poté stačí vyčkat, až se video z TikToku stáhne – bude vás o tom informovat percentuální údaj.

Video se po stažení objeví klasicky v aplikaci Fotky, kde s ním můžete pracovat jak se vám zlíbí.

Ať už si tedy chcete uložit vaše oblíbené a vtipné video, které jednak nechcete ztratit, a jednak se nad ním vždy zasmějete, tak už víte, jak na to. Kromě vtipných videí se na TikToku nachází různé „lifehacky“, tedy jakési vychytávky, které vám mají ulehčit život. I v tomto případě se může možnost stažení videa více než hodit. Tyto vychytávky z TikToku jsou v poslední době velmi oblíbené a často se objevují na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích. Kdo ví, třeba se v budoucnu stane TikTok vzdělávací aplikací, která nabídne nespočet různých tipů, triků, vychytávek a výukového materiálu. Uživatelskou základnu má opravdu obrovskou.