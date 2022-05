Uniklá maketa iPhonu 14 Pro Max ukazuje, jak se změní oproti iPhonu 13 Pro Max

Zatímco loňské a předloňské iPhony se od sebe liší de facto jen velikostí výřezu a rozměrem zadního fotomodulu, letošek bude v tomto směru jiný. Minimálně řada Pro se totiž dočká několika vcelku viditelných uprav těla, díky kterém by měla jednak vypadat designově lépe v kombinaci s dvojicí průstřelů v displeji, ale taktéž by se mohla lépe držet. Na to, jakých změn se dočkáme, si posvítil leaker ShrimpApplePro, který na svém Twitteru sdílel fotky porovnání makety iPhonu 14 Pro Max a reálného iPhonu 13 Pro Max. Maketa samozřejmě vychází z uniklých rozměrů z dodavatelského řetězce Applu.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max vs 14 Pro Max 1 iPhone 13 Pro Max vs 14 Pro Max 2 iPhone 13 Pro Max vs 14 Pro Max 3 iPhone 13 Pro Max vs 14 Pro Max 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, iPhone 14 Pro Max si oproti loňskému modelu mírně pohorší v tloušťce, která se zvětší, ale zase se celkově zúží, což se projeví třeba i na jejích rozích. Větší má být opět o něco i fotomodul, který však u modelu Max nebude stále působit až tak rušivě, jelikož do obřích zad vcelku solidně zapadne. Pravdou nicméně je, že když vedle sebe iPhony 13 Pro Max a 14 Pro Max položíme zády vzhůru, zřejmě si rozdílu mezi nimi na první pohled ani nevšimneme, protože si budou stále velmi podobné.

Obecně se dá říci, že kromě otvoru v displeji se toho od iPhonů 14 Pro (Max) už příliš mnoho neočekává. Počítá se totiž dál už “jen” s vylepšením fotoaparátu či nasazením výkonnějšího procesoru nebo zlepšením výdrže baterie. Žádné revoluční funkce by se ale bohužel ani letos dostavit neměly, kvůli čemuž bude telefon možná mnohými opět vnímán jako poměrně nudný ročník. Na závěry je nicméně zatím dostatek času.