Začínají se objevovat první hry, které si zahrajete pouze na Macích s Apple Silicon

Před téměř dvěma roky Apple na vývojářské konferenci WWDC20 představil své vlastní procesory Apple Silicon pro jablečné počítače. V tu chvíli se zařekl, že do dvou let od představení budou na čipech Apple Silicon běžet veškeré dostupné Macy. Kalifornský gigant na nic nečekal a na konci téhož roku představil první počítače s vlastními čipy. V současné době už v nabídce s původními procesory Intel najdete jediný Mac Pro, jehož aktualizace bychom se měli teoreticky dočkat za pár týdnů, a to na WWDC22, čímž by Apple splnil svůj slib dokončení přechodu do dvou let.

Čipy Apple Silicon mají samy o sobě nespočet výhod – zmínit můžeme především vyšší výkon a lepší efektivitu. Tyto výhody však rozhodně nejsou jediné a postupně začínáme sledovat, jak začínají být procesory Intel upozaďovány. A upřímně se není čemu divit – když máte jedno dítě vlastní a druhé nevlastní, tak můžete mít rádi obě dvě stejně, pořád ale budete to vlastní určitým způsobem upřednostňovat. Zajímavé je však to, že podobné rozhodnutí udělali i vývojáři hry Total War: Warhammer III. Tato hra před pár dny vyšla na jablečné počítače, avšak pouze pro ty, které disponují právě čipy Apple Silicon. Není jasné, z jakého důvodu se společnost Creative Assembly, která za touto hrou stojí, takto rozhodla. Hra je totiž již několik měsíců plně k dispozici pro klasické počítače s procesory Intel (a AMD), takže rozjetí na Macích s procesory Intel by nebyl žádný problém.

Vývojáři se k tomuto kroku žádným způsobem nevyjádřili. Když se však nad tím zamyslíte, tak to dokonce vypadá, jako by se s vývojáři na tomto kroku domluvil samotný Apple, který tak ještě více zvýhodní počítače s čipy Apple Silicon. Jedná se však o mou pouhou domněnku a upřímný názor, jak to na mě působí. Pokud byste si chtěli hru Total War: Warhammer III na Macu zahrát, tak budete potřebovat macOS 12.0.1 a novější, co se pak týče hardwarových požadavků, tak samozřejmě čip Apple Silicon řady M1, společně s 8GB operační paměti a alespoň 125 GB volného místa v úložišti. Hru můžete zakoupit na platformě Steam za 59.99 dolarů.

Total War: Warhammer III můžete zakoupit zde