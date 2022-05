Je tu další možnost, jak si na iPhonech zahrát Fortnite

Od odstranění veleoblíbené hry Fortnite z App Storu uplynou letos v létě již neuvěřitelné dva roky, za které volání po návratu tohoto titulu velmi utichlo. I přesto však existuje početná skupina hráčů, kteří by si Fortnite zahráli na iPhonech i nadále velmi rádi, což však již naštěstí není nereálné. Poté, co jej na jablečných telefonech oživila herní streamovací služba Nvidia GeForce NOW, totiž přidává do své streamovací služby Fortnite i Microsoft. Řeč je konkrétně o Xbox Game Passu Ultimate dostupném přes webovou aplikaci.

Přestože Microsoft nedrží prvenství v “dostání” Fortnite zpět na iPhony, něco je v jeho případě přeci jen speciální. Fortnite se totiž stal první hrou zdarma, kterou přes cloudové hraní v rámci Xbox Game Pass Ultimate redmondský gigant do své služby přidal. A to není ani zdaleka vše – jedná se totiž o první hru, kterou si lze přes Cloud Gaming Microsoftu zahrát zcela zdarma. Co se pak týče herního zážitku, ten by měl být víceméně stejný jako v případě GeForce NOW, jelikož z technické stránky věci si jsou služby poměrně dost podobné. To jinými slovy znamená, že pokud budete mít dostatečně rychlé internetové připojení, Fortnite si přes cloud užijete stejně dobře jak přes Nvidia GeForce Now, tak i přes Xbox Game Pass Ultimate. Bohužel nebo bohudík, jinou možnost zřejmě mít v dohledné době nebudeme. Fortnite se totiž oficiálně do App Store vracet nemá.