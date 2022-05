Jak si udržet zdravé tělo při kancelářské práci?

Komerční sdělení: Máte sedavé zaměstnání a většinu dne strávíte v kanceláři? Přinášíme tipy na to, jak si i při tomto stylu života udržet zdraví a vitalitu. Projdeme si vhodný jídelníček, cviky při sedavém zaměstnání a ochranu očí při práci s počítačem.

Jak jíst v práci a nepřibrat

Při kancelářské práci toho moc nenachodíte, tělo tedy nepotřebuje tolik energie. Přizpůsobte tomu jídelníček. Ale pozor – to neznamená, že budete celý den hladově mžourat do obrazovky. Hladovky nic nevyřeší. Tělo by vás nejspíš stejně večer doma donutilo, abyste kalorický deficit dohnali nájezdem na ledničku.

Jak si tedy sestavit jídelníček, abyste nepřibrali? Nebo co dělat tehdy, když byste rádi dali nějaké to kilo dolů? Vyzkoušejte keto dietu. Na tento styl stravování sází spousta lidí se sedavým zaměstnáním, ženy i muži. Proč? Funguje oběma směry. Pomůže vám váhu udržet, i ji rychle srazit na přijatelnější čísla.

Co je keto dieta? Je to další z low carb stravovacích režimů, kdy zmenšíte množství sacharidů ve stravě. A naopak zvýšíte příjem bílkovin a tuků. To je celé – nemusíte si ubírat porce, ani se nijak šidit. Dnes už existuje spousta plnohodnotných keto náhražek nezdravých jídel, která při kancelářské práci kazí postavu. Například proteinové pizzy, sladké tyčinky, keto dorty a další. Ta pestrost vás bude bavit. O to bude snazší při dietě setrvat.

Cviky při sedavém zaměstnání a pravidelný pohyb

Už jste si tisíckrát řekli, že od pondělí začnete chodit do fitness centra, ale skutek utek? Jak tedy chybějící pohyb dohnat? Vrhněte se do toho se smart pomocníkem. Chytré hodinky mají spoustu šikovných fitness aplikací, které vás budou nejen bavit, ale hlavně motivovat. Jestli je i u vás motivace kamenem úrazu, pak je čas na změnu. Šikovnější modely vás budou neustále hlídat. Třeba i během práce v kanceláři vám dají vědět, že byste měli na chvíli vstát a trochu se protáhnout.

A co se týče samotného cvičení, tak to jde s chytrými hodinkami jedna radost. Nejen, že vám dávají podněty na cviky, ale i vás monitorují a vyhodnocují, jak vám to jde. Například při běhu se propojíte s Mapy Google a GPS. Uvidíte, kam až jste doběhli, v jakém čase a rovnou to můžete porovnat se staršími výkony. Nebo se pochlubit známým – pusťte se do toho třeba s kolegou!

Nějaký ten pohyb zvládnete i v práci. Vyzkoušejte cviky při sedavém zaměstnání. Vystačíte si s protahováním. V obleku nebo kostýmku se do ničeho dynamického nepouštějte. Protažením rozproudíte krevní oběh a probudíte ztuhlé partie. Navíc si narovnáte postoj. Snažte se každý pohyb synchronizovat s dechem. Nepospíchejte, soustřeďte se. Do čeho se při kancelářské práci pustit?

Rozhýbejte krk a krční páteř – seďte na židli a kružte důkladně hlavou. Když se rozhýbete, nakonec protáhněte pomocí ruky i krk. Netlačte, jen jemně.

Protáhněte si ruce – pomocí dlaně druhé ruky si protáhněte ruku z ramena, předloktí a zápěstí. Musíte cítit tah, ale nepřepínejte se.

Na židli protáhněte záda a trup – tento cvik dělejte v sedě. Rozhýbejte záda a trup tak, že se chytnete za opěradlo a otočíte se na jednu, potom na druhou stranu. Vytočte se z pánve.

Nezapomínejte na nohy . Těm nejvíc prospěje, když z židle vstanete a půjdete se na chvíli projít . Například po schodech, ale i po patru, ven před budovu atd.

Optimální vzdálenost obrazovky od očí pro kancelářské práce

Optimální vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklé kancelářské práce je mezi 40 cm až 70 cm. Vzdálenost závisí na velikosti monitoru, ale i na stavu vašeho zraku. Přizpůsobte si ji podle sebe, ovšem držte se v mezích, které doporučili odborníci.

Jak ještě ochránit oči při práci a vyhnout se bolehlavům nebo syndromu suchého oka? Pořiďte si brýle s ochranou proti modrému světlu. Vyrábí se v nedioptrických i dioptrických variantách. Tlumí jas z obrazovky a chrání před jeho negativním vlivem.

Na denní kancelářské práce se doporučuje nižší ochrana, jelikož modré světlo vychází i ze slunce a zcela bychom se od něj odříznout neměli. Tuto kategorii poznáte podle čirých skel. Modely s vyšší ochranou využijete při práci večer. V těchto hodinách je modré světlo nežádoucí, jelikož nedovolí mozku, aby se připravil na spánek. Navíc dráždí unavené oči. Jejich skla jsou mírně zabarvená, buď do lehce žluté nebo oranžové.