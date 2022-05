Google již brzy představí konkurenci pro AirPods Pro

Oblíbená sluchátka AirPods Pro z dílny Applu by se měla již zanedlouho dočkat zajímavé konkurence. Tvrdí to alespoň zdroje Jona Prossera, dle kterých s nimi hodlá vyrukovat Google coby s vylepšenou variantou jeho Pixel Buds.

Takto vypadají Pixel Buds Pixel Buds 2 Pixel Buds 2 8 Pixel Buds 2 6 Pixel Buds 2 4 +2 fotky Pixel Buds 2 3 Vstoupit do galerie

Nová sluchátka z dílny Googlu mají nést název Pixel Buds Pro a dorazit mají zřejmě v průběhu konference konference Google I/O, která je naplánovaná pouhý týden před WWDC a na které se má kromě sluchátek ukázat i low-endový Pixel 6 spolu s Pixel Watch. Co se týče jejich specifikací, sluchátka by se měla dočkat například vestavěného Google Asistenta či podpory řady pokročilých funkcí v čele s adaptivním zvukem, který bude fungovat na principu přizpůsobení hlasitosti i jiné aspekty zvuku okolí, ve kterém se bude uživatel sluchátek pohybovat. Jednat se tedy bude o poměrně užitečnou vychytávku, která by mohla posunout zážitek z konzumace audia na novou úroveň. Vše ale samozřejmě ukáže až čas, respektive pak představení sluchátek jako takových. Přeci jen, spekulace se od reality mnohdy výrazně liší.