Ceramic Shield: Nová generace ochrany displejů iPhonů z dílny Applu

Značnou část včerejší prezentace iPhonů 12 a 12 Pro věnoval Apple novince ve formě Ceramic Shield, která by měla výrazně zvýšit odolnost přední strany jeho telefonů. Nutno nicméně podotknout, že kromě líbivých slibů v čele se čtyřikrát větší odolnosti proti prasknutí ve srovnání s iPhony 11 jsme se o novince jako takové nic moc nedozvěděli. Co se tedy za “Ceramic Shield” skrývá?

Jak už samotný název Ceramic Shield (tedy česky “keramický štít”) naznačuje, odolnost iPhonů 12 (respektive jejich přední strany) bude mít co do činění s keramikou, která je již roky právě díky své odolnosti využívána například pro ochranu aut a tak podobně. Keramika – respektive nanokeramické krystaly – jsou podle oficiálních slov Applu přimíchávány přímo do skla, které se díky tomuto vylepšení stane výrazně odolnější. Aby bylo něco takového vůbec proveditelné, musel Apple zprvu vyvinout unikátní postup, které mu umožní vyrábět přesně ty typy keramických krystalů, které budou pro přimíchávání do skla vhodné. Problém je totiž v tom, že keramika jako taková není průhledná. Díky překonání tohoto problému se tak nové iPhony 12 a 12 Pro chlubí alespoň dle slov Applu nejpevnějším sklem, které kdy bylo na smartphony použito. Zda jsou tato slova pravdivá nicméně ukáže až čas.

Skutečně zajímavé je i to, že nárůst odolnosti vůči prasknutím s sebou v minulosti vždy přinášel větší náchylnost na škrábance. I to se však Applu podařilo vyřešit díky dvojitému procesu iontové výměny, které je používán kromě displeje i například i u zadního sklad. To jinými slovy znamená, že by měl být displej telefonu velmi odolný nejen z hlediska prasknutí, ale i škrábanců, přičemž ve druhém případě pak bude zřejmě podobně odolný jako záda telefonu. I zde je nicméně důležité podotknout, že až praxe ukáže, jak se Apple s nelehkým úkolem popasoval.

Není to však jen keramický povlak, co má displej ochránit před poškozeními. Apple se totiž po letech rozhodl rozloučit se zaoblenými hranami obrazovek iPhonů a vsadit opět na rovnost. Díky tomu je tak přední strana v jedné úrovni s hranou ocelového rámečku, což výrazně eliminuje možnost poškození právě u kraje telefonu. A jen tak mimochodem – díky rovné přední straně se teď budou lepit tvrzená skla jedna báseň. Vše totiž “sedne” daleko lépe než v minulých letech.