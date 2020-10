Apple to opět dokázal: Třetí rok po sobě vylepšil stejný telefon

Když se blížil dnešní večer a já naposledy před konferencí telefonoval s Jirkou, abychom si řekli poslední názory, měli jsme oba pocit, že se opět nedočkáme ničeho výjimečného. Nakonec však dnešní večer předčil naše očekávání, bohužel ne v zrovna pozitivním smyslu. Apple ukázal pouze tři nové produkty, z nichž HomePod mini se v ČR ani nebude oficiálně prodávat. Zbývající dva jsou pak iPhone 12 a iPhone 12 Pro, u kterých Apple opět dokázal, že lze již třetím rokem po sobě vylepšovat jeden a ten samý telefon.

V době, kdy konkurence představuje 100násobné zoomy, které opravdu fungují, dokáže nabít baterku za 30 minut, má reverzní nabíjení nebo ohebný displej, přichází iPhone 12 Pro. Telefon, který tu byl ne jednou, ne dvakrát, ale hned třikrát. Osobně jsem psal o každém novém iPhone od 3Gs a všechny mi prošly pod rukama. Byl jsme vždy ten, kdo obhajoval Apple za to, že nepřichází s inovacemi, které nejsou stoprocentně vyladěné, ale raději vsází na jistotu. Bohužel dnes již podobný pocit nemám.

Jediná vážně revoluční věc v případě iPhone 12 Pro je fotoaparát a pokud žijete v jednom ze 60 měst v USA, pak také 5G. Co se kamery týká, mám osobně pocit, že na sociální sítě je jedno, zda vyfotíte fotku pomocí iPhone 12 Pro nebo iPhone 11 Pro nebo iPhone Xs. Facebook nebo Instagram ji stejně zpracují, ostatní si ji prohlédnou na malém displeji a fotka bude vypadat vždy dobře. Jakmile se na ni podíváte na 5K iMacu, bude naopak vždy vypadat špatně. Co se 5G týká, rozhodně je to revoluce, ovšem ruku na srdce, pokud nežijete v pár místech na světě nebo i v pár místech v ČR, kde 5G funguje opravdu skvěle, ještě minimálně rok se bez něj obejdete.

Ostatní věci mi pak připadají při vší úctě k Applu spíše smutné. Když například Apple odůvodnil absenci nabíječky a sluchátek tím, že je to ekologické, připadalo mi to zhruba stejné, jako když prezident Zeman jeden den řekl, že koronavirus zničí jen neschopné podnikatele a čtrnáct dní předtím požádal o čtvrt miliardy pro Hrad kvůli koronavirové krizi. Rychlé 15W nabíjení navíc využijete pouze pokud budete mít MagSafe kabel a vy si přece kupujete telefon, abyste využili co největší počet jeho funkcí. Tedy letadlem sice nepoletí velká krabička s iPhonem, ale poletí v něm krabička s iPhonem a krabička s kabelem. MagSafe kabel pak nabízí USB-C, které měl v balení pouze iPhone 11 Pro. Pokud tedy přecházíte z jakéhokoli jiného iPhonu, s největší pravděpodobností si k němu budete muset koupit také nový adaptér, který vám Apple rád prodá – proto jej také dnes představil. Celkově vás tato sranda vyjde na necelé dva tisíce a z Číny k vám vesele poputují místo jedné krabičky rovnou tři.

Osobně nesnáším, když někdo na základě svých pár přátel dělá závěry o tom, co chce většina společnosti. Tentokrát si však dovolím udělat výjimku a mohu říct, že znám buď lidi, kteří si zkrátka každý rok koupí nový iPhone a je jim v podstatě jedno, co nabízí, anebo lidi, co čekají často od iPhone X nebo dokonce iPhone 8 na to, až Apple představí něco revolučního. Právě u této skupiny si pak nejsem jistý, jestli se tentokrát smíří s tím, co za své peníze dostane, anebo raději nezkusí jít o dům dál. Jsem zvědavý, jak se obzvláště v dnešní době, kdy se lidé bojí utrácet za zbytečnosti, budou nové iPhony prodávat a zda bude Apple opět trhat rekordy. Osobně se však bojím, zda bude třikrát vylepšený telefon i tentokrát stačit na to, aby porazil všechny ostatní.