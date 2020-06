Recenze sluchátek PaMu Slide: Zajímavá konkurence pro AirPods od Applu

Po vyzkoušení jablečných sluchátek AirPods se často dostaví onen pocit, že nic lepšího už nenajdete a právě jste zakusili nejlepší zážitek, který může bezdrátová technologie nabídnout. Proto když se mi do rukou dostal kousek od nepříliš známé značky PaMu, byl jsem poměrně skeptický. Čekal jsem další tuctové zařízení, které se nijak neliší od řady dalších, podobných sluchátek. O to větší překvapení mne zasáhlo, když jsem si elegantní a nenápadné špunty vložil do uší a přehrál první skladbu. Cena sluchátek totiž není nejnižší, a byť si na nic nehrají a už vůbec se neoznačují za konkurenci AirPods či podobných prémiových zařízení, raději jsem svá očekávání snížil na minimum. Můj omyl byl ale znatelný, což se projevilo po několika hodinách intenzivního testování a zkoušení nejrůznějších funkcí. Pojďme se tedy společně podívat na hrdého zástupce této inovativní značky.

Obsah balení a design sluchátek

Prvním příjemným šokem pro mě bylo už jen samotné balení, které sice na první pohled nevypadá nijak neobvykle, ale pod pokličkou skrývá elegantní a praktické řešení, jenž je na dnešní dobu poměrně vzácné. Minimalistickou krabičku lze totiž rozevřít podobně jako knihu a rovnou se podívat na návod k použití, který se skví na levé straně černého matného materiálu. Nechybí samozřejmě pár názorných obrázků a lákadel, které vám mají zařízení představit. Samotný obsah se pak příliš neliší od ostatních značek a kromě standardního USB kabelu najdete i několik manuálů, příruček a nakonec i sluchátka, která jsou uchována samostatně ve dvou vytvarovaných přihrádkách, kam si můžete dle potřeby oba špunty kdykoliv uložit. Jakýmsi standardem je i několik velikostí nástavců, jež si můžete podle chuti vyměnit a jednoduše nahradit základní tvar, který je sice ergonomický, ale z vlastní zkušenosti ne vždy vhodný na všechny aktivity.

Fotogalerie pamu slide 4 pamu slide 3 pamu slide 2 Vstoupit do galerie

Alfou a omegou balení je však především pouzdro připomínající malý reproduktor, které na rozdíl od konkurence neslouží pouze k přenášení sluchátek a nabíjení, ale také jako bezdrátová powerbanka. Ano, čtete správně, pokud jste náhodou někde na cestách a nechcete s sebou kromě poměrně velkého a nápadného pouzdra nosit i powerbanku, PaMu Slide vám k nabití telefonu bohatě postačí. Díky své kapacitě totiž zařízení umožňuje jednoduše položit smartphone na zadní stranu pouzdra, a alespoň zčásti si tak dobít svůj telefon. Byť se tak oproti AirPods či podobným sluchátkům může nabíjecí aparát jevit jako nepraktický a nezvykle objemný, v tomto případě vám zajistí veškeré pohodlí a komfort. Tedy za předpokladu, že váš telefon obsahuje funkci bezdrátového nabíjení, což však již v dnešní době není nijak neobvyklé. Stačí jen zmáčknout tlačítko na boční straně, chvíli ho podržet a pouzdro vás samo upozorní na párování.

Co se samotného zapojení do sítě týče, pouzdro se s počítačem či zásuvkou propojuje pomocí USB-C kabelu, díky čemuž se plně nabije během poměrně krátkého časového úseku a je jen na vás, jak kapacitu zařízení využijete. Potěší i samotný design, který je elegantní, estetický a především nanejvýš praktický. Na přední straně, těsně pod vyvedeným logem značky, totiž najdete několik diod, které vám ukazují stav nabití, popřípadě vás informují o průběhu nabíjení. V případě vyjmutí sluchátek pak jen stačí vysunout pojízdní horní kryt, zařízení vyndat a okamžitě ho spárovat s telefonem. Design sluchátek sice příliš přelomový není a kromě barvy výrazně připomíná AirPods, ale to vzhledem k funkčnosti není vůbec na škodu. Ba právě naopak, jedná se o jakýsi zlatý standard, který neurazí a i milovníkům jablečného vzhledu nabídne něco, na co jsou zvyklí. Samozřejmostí jsou pak i diody u levého a pravého sluchátka, jež upozorní na nutnost vložit zařízení zpět do pouzdra. Zatímco zelená barva značí plné nabití, oranžová indikuje poloviční stav baterie a červená pak téměř úplné vybití, kdy hrozí samovolné vypnutí. Obecně jsem s balením nanejvýš spokojený, a stejně tak s designem, který se směle může rovnat i o poznání dražším a prémiovým kouskům.

Technické specifikace a jednoduchost používání

Pokud v něčem sluchátka PaMu Slide vyloženě excelují, pak je to jednoduchost používání a především funkce, které jim může závidět i konkurence. Nechybí standard dnešní doby v podobě Bluetooth 5.0, které by mělo zajišťovat dosah až 10 metrů, vestavěný mikrofon a především izolace okolního hluku. Všechny tři položky fungují na výbornou a mile mě překvapilo, když jsem dosah sluchátek testoval i přes několik betonových zdí a na vzdálenost o poznání větší než je zmíněných 10 metrů. Zvuk byl stále čistý, nijak se nezadrhával a i přes neobvyklou metodu testování nezklamal. Stejně tak mikrofon, který sice bývá u bezdrátových sluchátek často poměrně tristní. U PaMu Slide jsem však nezaznamenal jedinou potíž, a ač si druhá strana při telefonování jednou či dvakrát stěžovala na mírný šum, rozhodně se nejedná o nic, co by jakýmkoliv způsob kazilo celkový zážitek. Díky aktivnímu potlačování okolního hluku je navíc dotyčný slyšet zřetelně a při standardním používání byste neměli narazit na žádný problém. Ovládání je navíc intuitivní a podobně jako v případě dalších bezdrátových sluchátek, i zde stačí pro přijetí hovoru jen jednou poklepat na dotykovou plošku levého či pravého sluchátka, která registruje dotyk prstu. Pokud poklepete dvakrát, hovor odmítnete a nemusíte ani sahat po telefonu.

Potěší také možnost přeskakovat mezi aktuálně přehrávanými skladbami, a to pomocí dvojitého poklepání na pravé sluchátko. V případě levé strany pak tímto krokem aktivujete Siri či hlasového asistenta od Googlu, který automaticky začne registrovat vaše příkazy. Příjemným bonusem je pak snižování a zvyšování hlasitosti, kterého docílíte pomocí dlouhého podržení levého či pravého sluchátka. Z hlediska funkčnosti a intuitivního ovládání tak nemám PaMu Slide co vytknout, vše lze totiž vykonat bez jediného vytažení telefonu a vzhledem k dosahu tak nemusíte ani svůj smartphone neustále nosit v kapse. Třešničkou na dortu jsou pak samotné technické specifikace, které se v mnohém vyrovnávají dražším sluchátkům a nabízí nevídaný poměr cena/výkon. Už jen baterie vám vydrží příjemných 60 hodin, alespoň tedy bereme-li v potaz nabíjecí pouzdro. Při aktivním poslechu si pak užijete až 10 hodin hudby, což je v dnešní době nadstandard. A aby toho nebylo málo, sluchátka disponují i certifikací IPX6, která zajišťuje voděodolnost proti kapkám vody a intenzivnímu proudu. Bez obav si tak zařízení můžete vzít i do sprchy a bez přerušení poslouchat hudbu.

Testování a celkový zážitek z poslechu

Jak jsem již zmínil, technické specifikace jsou prvotřídní a rozhodně se za ně nemusí PaMu Slide stydět. Co si ale budeme povídat, jedná se o pouze o jeden výsek, který dotváří celkový zážitek. Po několika desítkách hodin poslechu bych si přesto troufl tvrdit, že se jedná o jedny z nejlepších sluchátek, které jsem měl. Basy jsou sice poněkud nevýrazné a audiofilové by mohli namítat, že se jedná o podstatnou část, avšak výšky a celková čistota zvuku tento neduh vynahrazuje. Na rozdíl od konkurence není zvuk kolísavý, bez problému přehrajete takřka všechny žánry, a byť se nejedná o studiová sluchátka, pro běžný poslech včetně práce s hudbou bohatě postačí. Příjemnou třešničkou na dortu je pak schopnost sluchátek adaptovat se na jakoukoliv platformu, tudíž bez problému můžete spárovat zařízení s PC či tabletem a nerušeně pokračovat v činnosti. To také výrazně rozšiřuje seznam možností a pomocí správných aplikací nebo programů si nadšenci mohou zvuk doladit a podle potřeby vyšperkovat.

Fotogalerie pamu slide 5 pamu slide 6 pamu slide 8 Vstoupit do galerie

Snad největší výhoda sluchátek ale tkví zejména v okamžitém párování. Ať už se totiž snažíte PaMu Slide spojit s jakýmkoliv zařízením, vše proběhne v řádu sekund a bez složitého nastavování a zdržování. Chcete-li tedy jen bez nějakých obstrukcí spárovat sluchátka například s telefonem, stačí je jen vyndat z nabíjecího pouzdra, zapnout Bluetooth a máte vystaráno. Pokud se navíc nerozhodnete ze seznamu spárovaných zařízení PaMu Slide odstranit, budou se pokaždé automaticky připojovat, a tak jen stačí vložit sluchátka do uší a rovnou pokračovat v rozehrané skladbě. Ačkoliv tedy technologie postupují stále vpřed a jsou čím dál tím intuitivnější, je zkrátka vidět, že značka hraje především na jednoduchost a praktičnost.

Resumé

Jak jsem již zmínil, můj skepticismus byl v prvních minutách vyvrácen a rozmeten na prach. Nerad přirovnávám produkty k ekosystému Applu, avšak tady mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že PaMu Slide se sluchátkům AirPods hravě vyrovnají. Jedná se totiž o jedno z nejpříjemnějších a nejergonomičtějších zařízení, které jsem měl tu čest vyzkoušet a doufám, že výrobce bude v této tradici pokračovat. Ani sebelepší technické specifikace totiž nenahradí intuitivnost používání a asi není třeba dodávat, že oba tyto aspekty sluchátka zvládají na výbornou. Oproti konkurenci jsou navíc o poznání levnější, lze je spárovat takřka se všemi zařízeními disponujícími technologií Bluetooth a nabízí elegantní design, který lze jinde jen těžko pohledat. Ačkoliv se tedy jedná o nepříliš známou značku, která si své renomé a jméno na trhu musí teprve vydobýt, rozhodně byste PaMu Slide měli dát šanci. Skvělý poměr cena/výkon vás totiž ohromí a díky robustní konstrukci vám zařízení vydrží pořádně dlouhou dobu. Pokud jste tedy někdy zvažovali koupi pořádných bezdrátových sluchátek, které se stylizací i celkovým pojetím výrazně blíží jablečným produktům, není lepší volby.