Start výroby náhlavních sluchátek Applu klepe na dveře

Vývoj náhlavních sluchátek Applem je díky spoustě úniků informací z uplynulých měsíců již de facto veřejným tajemstvím. Nad jejich existencí prakticky nikdo nepochybuje a tou nejpalčivější otázkou nynějška je tak spíše to, kdy přesně je Apple představí. I na tuto otázku se však již rýsuje uspokojivá odpověď.

V posledních týdnech se v souvislosti s představením chystaných náhlavních sluchátek čím dál častěji skloňuje letošní vývojářská konference WWDC. Ta je sice zaměřena primárně na software, avšak Apple nás v minulosti již několikrát přesvědčil o tom, že se na ní nebojí tahat z rukávu ani hardwarová esa. Jedním z nich mají být pro letos právě náhlavní sluchátka, což nyní de facto potvrdil analytik Ming-Chi Kuo s tím, že start jejich hromadné výroby je naplánován na červen, maximílně pak červenec, což je termín, který by představení na WWDC odpovídal. To má totiž proběhnout až na konci června. Poměrně zajímavé je pak i to, že dle Kua vznikne alespoň část sluchátek ve Vietnamu.

Nová sluchátka by měla naprostou většinu současné nabídky konkurence překonat a to jak svým zvukem, tak funkcemi. Do vínku by měla novinka dostat například ANC, režim propustnosti, adaptivní ekvalizér nebo třeba schopnost rozpoznat levé a pravé ucho uživatele a podle toho určit správné zvukové kanály či rozpoznat, zda jsou nasazena na uších nebo jen visí na krku. Samozřejmostí je pak podpora funkce Hey Siri či ovládací prvky na náušnících. Co se týče ceny novinky, ta by měla začínat na 349 dolarech, přičemž je možné, že vyšší verze sluchátek například vyrobené z jiných materiálů budou ještě dražší.