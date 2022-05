Unikly technické specifikace Apple Watch SE 2

Chystáte-li se letos na podzim pořídit nové Apple Watch, na výběr nebudete mít jen z klasických “Series” řad, ale taktéž z druhé generace Apple Watch SE. A právě část jejich technických specifikací unikla před pár hodinami díky leakerovi LeaksApplePro, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako solidně spolehlivé, na světlo světa. Co tedy nové levné Watch přinesou?

Technické specifikace Apple Watch SE 2

Zdroje leakera tvrdí, že u nich Apple nasadí opět “staré” tělo á la Apple Watch 4, díky čemuž tak dorazí znovu ve 40 a 44mm variantě. Nový u nich však bude čipset S7, snímač tepové frekvence, reproduktor i displej, který má nabízet konečně podporu Always-on, byť takřka 100% jen v omezené míře například s nižším jasem. Žádné další upgrady však hodinky dle všeho nedostanou, takže budou opět spíš jen low-cost doplňkem pro zobrazování notifikací, potažmo základní měření aktivity. Pokud však přes ně budou chtít uživatelé monitorovat i své zdraví, svým způsobem ostrouhají, jelikož senzor tepové frekvence bude zřejmě tím jediným, co budou nabízet. EKG či monitoring okysličení krve tedy zůstane exkluzivní pro vyšší modely.

Nové Apple Watch SE 2 by se měly světu představit v průběhu letošního podzimu po boku Apple Watch Series 8 a snad i zbrusu nové odolné edice určené primárně pro extrémní sportovce, dobrodruhy či obecně uživatele, kteří potřebují chytré funkce Apple Watch zabalené do o poznání odolnějšího kabátku než je tomu nyní. Co se pak týče cen, u SE se dá stejně jako u Series 8 očekávat cena na stejné úrovni, jako tomu bylo při představení jejich předešlých generací. Apple totiž nemá u Apple Watch ve zvyku zdražovat – minimálně tedy ne nějak přehnaně.