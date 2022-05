Apple Watch se pravděpodobně naučí rozpoznat další srdeční vadu

Apple Watch vám dokáží pomoci například ve sledování cvičení, popřípadě díky nich lze velice jednoduše reagovat na příchozí notifikace – to vše přímo z vašeho zápěstí. Mnoho uživatelů však zapomíná na to, že s využitím jablečných hodinek můžete také sledovat své zdraví. Primárně dokáží Apple Watch identifikovat různé srdeční problémy, například v podobě fibrilace síní či příliš vysokého či nízkého tepu při nečinnosti. To vše díky speciálně vyvinutému senzoru srdečního tepu a možnosti provedení EKG položením prstu na digitální korunku Series 4 a novějších, vyjma SE. Podle posledních průzkumů se však ukázalo, že by Apple Watch v budoucnu dost možná měly být schopné identifikovat také slabé srdce, které nedokáže dostatečně pumpovat krev.

Konkrétně o tomto objevu informovali výzkumníci z Kliniky Mayo, což je nezisková organizace a mezinárodně uznávané lékařské výzkumné a vzdělávací centrum v americké Minnesotě. Těm se podařilo s využitím umělé inteligente vytvořit unikátní algoritmus, který dokáže vzít záznamy z EKG jablečných hodinek a případně zjistit dysfunkci levé srdeční komory, což se projevuje slabým pumpováním okysličené krve do těla. Tímto problémem údajně trpí 2-3 % světové populace, potažmo 9 % všech jedinců, kteří jsou starší 60 let. Stejně jako u fibrilace síní, což je další srdeční problém, který dokáží Apple Watch detekovat, nemusí mít ani dysfunkce levé srdeční komory zpočátku jakékoliv příznaky. Identifikovat ji však lze například nadměrně rychlým srdečním tepem nebo dušností.

Podle Paula Friedmana, předsedy kardiovaskulární medicíny na Klinice Mayo, je naprosto pozoruhodné, že dokáže umělá inteligence využít EKG v Apple Watch a zjistit výše popsaný problém, pro jehož identifikaci je klasicky potřeba využití přístrojů v podobě echokardiogramu či CT skenu. Výzkumníkům z Kliniky Mayo se podařilo vzít již existující algoritmus pro zjištění slabého srdce z klasického EKG, které využívá 12 elektrod připojených na tělo pacienta, a upravit je pro použití s jednoduchým EKG jablečných hodinek.

Konkrétně k úpravě algoritmu bylo využito více než 125 tisíc záznamů EKG, které vznikly za poslední půlrok v rámci 11 zemí z celého světa. Každý člověk, který se do studie zapojil, mohl nahrát více záznamů EKG s tím, že ty „nejčistější“ se využily pro vytvoření algoritmu. Stovkám pacientům pak byla měřena síla srdce, aby se dokázalo vyvodit, zdali Apple Watch opravdu dokáží tento srdeční problém detekovat. Podle dostupných informací se dysfunkci levé srdeční komory tímto způsobem opravdu daří detekovat, a to dokonce s velkou přesností. Je tak velmi pravděpodobné, že již brzy budou schopné Apple Watch detekovat i nedostatečně pumpující srdce.