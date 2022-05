Problém pro Apple? Měli mu ukrást obchodní tajemství čipů M a A

Pokud jde o Apple a soudní spory, bývá jablečná společnost daleko častěji v postavení žalovaného. Nyní ale žaluje startup Rivos. Ten v nedávné minulosti zaměstnal několik inženýrů Applu, podle kterého bylo startupem odcizeno obchodní tajemství týkající se jeho čipů.

Agentura Reuters poznamenává, že v žalobě je Rivos viněn z najmutí více než čtyř desítek bývalých zaměstnanců Applu v minulém roce, jejichž úkolem v Rivos je, aby pracovali na technologii system-on-chip (SoC), která bude konkurovat jablečné řadě A a řadě M. Apple tvrdí, že nejméně dva bývalí inženýři (Bhasi Kaithamana a Wen Shih-Chieh, aka „Ricky“) vzali „gigabajty citlivých technických specifikací SoC a návrhových souborů“ během svých posledních několika dní v Applu. Rivos je obviněn ze zahájení „koordinované kampaně“ zaměřené na zaměstnance s informacemi o návrzích jablečných SoC. Zaměstnanci, kteří tyto informace měli odcizit, údajně používali USB disky a AirDrop ke stahování citlivých materiálů do svých osobních zařízení a také kradli prezentace na nevydané SoC, jež ukládali je do svých cloudových účtů. Apple se domnívá, že Rivos komunikoval s některými zaměstnanci prostřednictvím šifrovaných aplikací pro zasílání zpráv. Poté měli svá zařízení dostat do továrního nastavení, aby byly zahlazeny veškeré možné stopy. Konkrétně výše zmíněný Kaithamana měl v srpnu zkopírovat tisíce dokumentů obsahující všemožná obchodní tajemství. Druhý z výše uvedených měl těsně před opuštěním společnosti zkopírovat dokonce úctyhodných 390 gigabajtů dat. Bude se rozhodně jednat o velmi zajímavý spor, o kterém vás budeme informovat.