Koloběžka, co má dojezd 180 km. KAABO je v Česku konečně skladem

Komerční sdělení:Po dlouhém čekání jsou v Česku opět k dostání nejlepší elektrokoloběžky. Mobil Pohotovost má jako jediný autorizovaný prodejce na tuzemském trhu skladem elektrické koloběžky KAABO s dojezdem až 180 km a rychlostí až 100 km/h. Dostupné jsou všechny modely, a to i včetně nejoblíbenějšího Mantis 10 Plus v nové vylepšené verzi, který představuje ideální koloběžku do města, do přírody i na dojíždění do práce.

Do města, do práce i do přírody

Koloběžky KAABO nemají na českém trhu prakticky konkurenci. I ty nejlevnější modely vám totiž nabídnou rychlost 50 km/h a dojezd 70 km, tudíž jsou přímo ideální na rychlé cestování po městě, na jízdu do práce i zpět a hravě zvládnou i delší výlety do přírody. Všechny modely mají odpružení předního i zadního kola pro pohodlnou jízdu na polních cestách i dlažebních kostkách. A díky nadstandardnímu výkonu motoru se nezaleknou ani prudšího stoupání do kopce.

Nejlepší koloběžka roku v nové verzi

Jednoznačně nejvýhodnější KAABO koloběžkou s nejlepším poměrem cena/výkon je Mantis 10 Plus, která si loni vysloužila titul nejlepší elektrokoloběžky roku. U Mobil Pohotovosti je dokonce skladem její nová, vylepšená verze Mantis 10 Plus (2022), která vám za cenu 41 990 Kč nabídne dojezd až 75 km, maximální rychlost 60 km/h, odpružení předního i zadního kola a nově také světlo, blinkry, klakson, voděodolnost IPX5 a přepínač mezi eco a turbo režimem.

Ovšem i výrazně levnější Kaabo Skywalker 8H za 19 990 Kč nabízí velmi slušné parametry a jde tak přímo o ideální koloběžku do města i na cyklostezky. A na své si naopak přijdou i ti, kteří chtějí tu největší bestii mezi elektrokoloběžkami. Skladem je totiž i úplná novinka Kaabo Wolf King GT Pro s dojezdem 180 km a rychlostí až 100 km/h.

