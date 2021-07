Recenze elektrické koloběžky Kaabo Skywalker 10H: Jiná úroveň jízdy

Jestliže dnes vyrazíte na cyklostezku, je téměř nemožné nenarazit na elektrickou koloběžku. Osobně mám pocit, že ještě tak před třemi lety byly raritou, dnes už jsou téměř všude. Zpravidla pak natrefíte na sdílené koloběžky či základní modely, jejichž maximální rychlost se pohybuje kolem 20 až 25 km/h. I to však bohatě stačí. Pokud ale přemýšlíte nad něčím lepším, budou vás následující řádky velice zajímat. Na český trh nově vstupuje značka Kaabo, jež nabízí koloběžky bez kompromisů. Ve své nabídce jich má hned několik. My se dnes podíváme na lepší model z řady Skywalker, konkrétně pak model 10H, který je určen do měst a na cyklostezky. Pojďme tedy na to.

Obsah balení a technické specifikace

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonnější koloběžku, dorazí vám velká a těžká krabice. V ní naleznete samozřejmě kromě stroje také manuál, šroubky, sadu imbusů, klíč a adaptér. Nyní se pojďme podívat na technické specifikace, ať hned v úvodu této recenze zjistíte, s čím případně přijdete do styku. Jde o elektrokoloběžku s 800W motorem a kapacitou baterie ve výši 15600 mAh. Tato čísla dle výrobce zaručí dojezd 65 kilometrů a maximální rychlost až 50 km/h. Hodnoty ale ve velkém ovlivní vaše hmotnost a způsob, jakým budete jezdit. Osobně jsem se při své hmotnosti 95 kg dostal na maximálku 45 km/h a dojezd 47 kilometrů, přičemž jsem jel převážně po silnici a polních cestách, kde bylo tu a tam i stoupání, a má průměrná rychlost mohla být zhruba 35 km/h. Jak ale říkám, výsledky jsou individuální. Prodejní kusy tohoto modelu budou mít omezovač na 25 km/h, který je však možné vypnout. Potěší také možnost vyjet až 25° stoupání. Málokterý kopec tedy bude problém. Tento stroj je také určen téměř pro každého, jelikož má nosnost až 120 kilogramů. Baterii budete na každý pád po jejím vybití dobíjet minimálně 5 hodin.

Vzhledem ke specifikacím koloběžky počítejte také s většími rozměry, jelikož Kaabo Skywalker 10H má 110 x 56 x 120 cm a hmotnost 21,4 kilogramu. Byť je koloběžka složena během pár vteřin, v ruce se vám pravděpodobně nosit dobře nebude. Klasické koloběžky, které pravděpodobně potkáváte dnes a denně, mají zhruba o 8 kg méně. A to pocítíte. Dále je třeba zmínit 10“ kola, 120 a 140 mm brzdové kotouče, odpružení, E-ABS systém a kvalitní LED osvětlení. Kaabo Skywalker 10H pak nevadí ani déšť, a to díky certifikaci IP55.

Design

Už na první pohled u Kaabo Skywalker 10H zjistíte, že zde je prostě něco jinak. Koloběžka je na první pohled daleko robustnější. Na řídítkách naleznete samozřejmě dvě brzdy, barevný a stylový tachometr, akcelerační páčku, tlačítka na zapnutí světla a klaksonu a, pozor, zapalování. S koloběžkou zkrátka a dobře nikdo neodjede, pokud nemá klíč. Osobně toto řešení považují za velmi „cool“ a příjemné. Úsměv na tváři se vám ale zřejmě ztratí, jakmile klíč někde zapomenete. Za zmínku stojí rozhodně deska, která je dostatečně široká. Pokud jste jeli na nějaké klasičtější koloběžce, pravděpodobně vám přes hrany „čouhala“ chodidla, což není zrovna příjemné. Osobně jsem často pak na koloběžce stál podobně jako na snowboardu. Zde ale v tomto směru na žádný problém nenarazíte. Na přední straně desky si všimnete červené páčky, která slouží ke složení koloběžky. Před samotnou deskou pochopitelně narazíte na přední kolo, odpružení a LED světlo. Pod deskou je k vidění stojánek a nabíjecí konektor. Vzadu naleznete už jen zadní kolo kryté poctivým blatníkem. Ostatně prohlédněte si koloběžku v celé své kráse v galerii na boku tohoto odstavce.

Vlastní používání

Výčet technických specifikací a popis designu jsou pro recenzi samozřejmě nezbytné. Důležitá je ale odpověď na otázku: „Jak to vlastně jede?“. Pojďme od začátku. Abych byl upřímný, vůbec jsem nevěděl, co mi přijde na recenzi za stroj. Byla mi známa pouze skutečnost, že půjde o něco lepšího. Jakmile jsem krabici převzal a rozbalil, bylo mi to jasné. Ihned poté, co jsem koloběžku složil, což je mimochodem otázka několika okamžiků, jsem si přečetl technické specifikace. Poněvadž mám za sebou už několik recenzí koloběžek, byl jsem poměrně vyděšen. Na druhou stranu ale také nadšen. Na nic jsem nečekal, vzal klíč a upaloval ven. Výkon je rozhodně znát, to asi nemá cenu vysvětlovat. Rozdíl je oproti „klasikám“ až tak značný, že jsem si zvykl se při akceleraci a brždění zaklánět. Brzdy jsou poměrně citlivé a sami si budete muset osvojit techniku jejich používání.

Nyní k samotné jízdě. Ze zkušenosti jsem byl zvyklý po městě jezdit přibližně 20 km/h. Ne že by to nešlo osolit více, nicméně zdejší povrch to nedovolil a já se u vypůjčených koloběžek obával defektu, jelikož při absenci odpružení cítíte na takových strojích sebemenší nerovnost. Po chvíli mi ale došlo, že jedu rychleji a rychleji, a s koloběžkou to nikterak „nehází“. Odpružení zde funguje na jedničku. Rozhodně nenabádám k žádnému off-roadu, ale jízda je po drtivé většině terénů, kam by vás napadlo jet s koloběžkou, naprosto bezproblémová a hladká. Sám jsem zkoušel chvíli jet i po trávě – bez potíží. Obvykle jsem v recenzích nabádal k velké opatrnosti i u koloběžek, jejichž nejvyšší maximální rychlost je poloviční. Tím spíš apeluji na opatrnost i nyní, ovšem je třeba říct, že stroj vás k rychlé jízdě svádí. Vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti a šířce kol si zkrátka připadáte bezpečně i při jízdě kolem 40 km/h. Jak ale píši výše, opatrně a s rozvahou. Jde o skutečně nebezpečný stroj a zdraví máme jen jedno. Zřejmě vás bude lákat také noční jízda. Při testování jsem jezdil nejčastěji v noci po silnicích kvůli prakticky nulovému provozu. Noční testování zmiňuji kvůli přednímu světlu. To je prozatím nejlepší, jaké jsem u mnou testovaných koloběžek viděl. Světlo je jasné a bez problému váš výhled osvětlí.

Dále bych vyzdvihl možnost jednoduše sklopit řídítka, kdy stačí kloubem zatlačit od středu ven. Tento postup budete užívat za situace, kdy bude třeba koloběžku složit. Za zmínku stojí také klakson, jenž je velmi hlasitý a osobně bych uvažoval spíše o nějakém zvonečku, jelikož jím polekáte všechny okolo. Perfektní jsou také rukojeti, ze kterých vám díky protiskluzovému vzoru ruka jen tak nesjede. Opět ještě závěrem musím zmínit desku, ze které jsem asi nadšený (spolu s odpružením) nejvíce, a její širokost, s níž souvisí pohodlí při jízdě. Je tady ale i pár věcí, které se mi zrovna nepozdávají. Předně bych vytkl, že akcelerace u této koloběžky funguje i za situace, kdy stojí v klidu. U jiných bývá zvykem, že se musíte odrazit a nabrat tak potřebnou rychlost. Až poté je akcelerace funkční. Zde to tak není a jakmile neopatrně zavadíte o páčku, koloběžka vám z rukou vystřelí. Dále jde o onen klíč. „Startovat“ koloběžku klíčem je skutečně dobrý pocit, nicméně mě několikrát během testování napadla otázka, co se stane, když klíč ztratím. Ačkoli vím, s čím mám tu čest, poměrně nesympatická mi byla hmotnost. Já vím, že jde zkrátka o jiný typ stroje. Nicméně mi chyběl pocit, kdy jsem koloběžku vzal do rukou a vyšel schody. Přenášet více než 21 kilogramů je skutečně velmi nekomfortní. Jak uvádím výše, defektu bych se při normálním ježdění díky skvělému odpružení vůbec nebál. Ovšem pokud zde „píchnete“, čeká vás pravděpodobně litý boj. Obdobnou situaci jsem kdysi řešil u jiné koloběžky… No a řekněme, že tato činnost „stála za to“.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Závěrem lze tuto koloběžku jen doporučit. Výše uvedené je v podstatě zbytečné. Stačí vám jen říct, že Kaabo Skywalker 10H poskytne skvělou, rychlou, hladkou a dalekou jízdu, skvělé odpružení, dobré brzdy i silné světlo. Prodej začíná 13. srpna. Na Mobil Pohotovosti můžete tento kousek předobjednat už nyní za 20 990 korun, přičemž standardní cena je o 4 tisíce vyšší.

