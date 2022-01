Recenze elektrické koloběžky TurboAnt X7 Pro

Popularita elektrických koloběžek ve světě neustále stoupá. Jedná se o pohodlnou možnost dojet do nedaleké vzdálenosti s nulovou námahou. O oblíbenosti tohoto druhu přepravy dnes nemá cenu diskutovat. I v menších městech dnes často narazíte na různé druhy možnosti sdílení koloběžek. Samozřejmě nejlepší volbou, pokud tento způsob cestování preferujete, je mít koloběžku vlastní. Vzhledem k faktu, že elektrické koloběžky nejsou už žádnou novinkou, lze sehnat velmi zajímavé kousky za „pár“ tisíc. Zajímavou koloběžkou pro vás může být také TurboAnt X7 Pro, která vzhledem ke své ceně technickými specifikacemi rozhodně zaujme.

Technické specifikace

Fotogalerie TurboAnt X7 pro - 1 balení TurboAnt X7 pro - 2 balení TurboAnt X7 pro - 3 balení TurboAnt X7 pro - 4 balení Vstoupit do galerie

Začněme ihned výčtem nejzajímavějších technických specifikací. Jako první pravděpodobně každého zajímá, „jak to jede“. Tato koloběžka má maximální rychlost 20 mph (32 km/h) a dojezd 30 mil (tedy 48 kilometrů), což je rozhodně velice slušné. Je zde navíc vyměnitelná baterie, takže na jeden zápřah jste schopni ujet velmi slušnou vzdálenost. Ta se bude odvíjet taktéž od zvoleného jízdního režimu. K dispozici je Začátečník, Eco a Sport. První zmíněný uzamkne maximální rychlost na 15 km/h. Eco pak na 20 km/h. Maximální rychlosti dosáhnete pouze s režimem Sport, který si ale samozřejmě ukousne největší část kapacity baterie.

Hmotnost koloběžky je 15 kilogramů a uveze člověka o váze až 125 kilogramů. Samozřejmě zde platí, že čím těžší jezdec, tím kratší dojezd a nižší maximální rychlost. Koloběžka si poradí s převýšením 15° (15 metrů na 100 metrů). Dále má 10″ nafukovací kola, ovšem bohužel bez odpružení, což bývá záležitost často koloběžek s daleko vyšší cenovkou. Nabít tento stroj pak potrvá zhruba 6 hodin. Samozřejmě se nemusíte bát ani mokrého terénu, jelikož TurboAnt X7 Pro disponuje certifikací IPX4.

Design

Při prvním pohledu na tento stroj vás asi napadne, že jste podobných viděli už moc. Je to tak, ovšem vadí to něčemu? Začneme u řídítek. Zde se nekoná žádné překvapení. Madla jsou bytelná a protiskluzová. Ruka vám tedy nesjede ani v dešti. Po pravé ruce máte akceleraci se dvěma tlačítky, kdy jedno použijete jako zapalování, a druhé jakožto vstup do menu. Uprostřed je k vidění LED displej, který klasicky slouží k zobrazení dat o současné rychlosti, stavu baterie či informaci o přehřátí či poruše stroje. Po levé straně narazíte na brzdu se zvonkem. Pod řídítky nalezneme čudlík pro uchycení k zadnímu kolu (pokud budete chtít koloběžku složit) a kvalitní 3W LED světlo, které je mezi koloběžkami jakousi zlatou střední cestou. Daleko zajímavější ale je ona vyměnitelná baterie. Tu vyjmete jednoduchým stiskem horního tlačítka. Jakmile vám tedy dojde „šťáva“ máte-li náhradu, výměna bude velmi snadná.

Koloběžku budete řídit z dostatečně široké desky, která je navíc opatřena protiskluzovým vzorem. Opět vás tedy déšť nevyvede z míry. Dále už je tu k vidění pouze stojan, konektor na nabíjení, zadní světlo, kotoučová brzda a kola. Samozřejmostí jsou pak také reflexní pásky, jelikož bezpečnost je vždy na prvním místě. Budete-li chtít TurboAnt X7 Pro přenést, stačí povolit hlavní kloub a uchytit koloběžku připínačem na řídítkách k blatníku zadního kola. Vzhledem k hmotnosti stroje není přenášení žádný problém.

Jízda

Samotné používání koloběžky je naprosto bezproblémové. U podobných textů se vždy snažím klást na mysl, že je třeba být opatrný. On i pád v rychlosti 20 km/h může mít velmi zlé následky. Pokud se ale vrátíme k samotné jízdě, je třeba prvně přemýšlet, jak a kam budete chtít s koloběžkou jezdit. Jelikož zde nenajdete odpružení, vyplatí se koloběžka převážně na rovné povrchy a cyklostezky. Nebral bych ji na jízdu přírodním terénem ani kamennou dlažbu. Riskujete problém a oprava takových strojů nebývá zrovna jednoduchá. Jízda je ale parádní. Pokud jste na cyklostezce sami, můžete si užít naprosto parádní jízdu a budete mít pocit, že vám cesta patří. Velmi příjemná je pak jízda v noci. Světlo je efektivní a jízda za tmy má jakési své kouzlo. Nicméně v noci doporučuji jezdit pouze na cyklostezkách.

Resumé

Závěrem je třeba si položit několik otázek. Pokud hledáte kvalitně zpracovanou koloběžku se solidním dojezdem, příjemnou maximální rychlostí a nízkou cenou, je tato koloběžka přímo pro vás. Je ale na místě si také zodpovědět otázku, zda-li hodláte s tímto strojem jezdit ve vaší lokalitě způsobem, který nezapříčiní žádný defekt. Jestliže vám jisté ústupky nevadí, při koupi dostanete velmi povedenou koloběžku za slušný peníz. Její cena je 550 dolarů. Zadáte-li ovšem kód LETEM60, dostanete slevu 60 dolarů. výsledná cena koloběžky bude tedy 490 dolarů, což je přibližně 10 740 korun.

Elektrickou koloběžku TurboAnt X7 Pro zakoupíte zde