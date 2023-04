Parťák do města nebo zvíře do terénu? Kaabo je absolutní top mezi elektrokoloběžkami

Komerční sdělení: Studené a upršené dny jsou snad už konečně za námi a na nás čekají skvělé vyhlídky na spoustu teplých a slunečných dnů, které jsou jako zrozené pro výlety a pobyt venku. Hledáte-li úsporný dopravní prostředek na dojíždění do práce, do školy, anebo naopak chcete svůj volný čas trávit v přírodě společně s nadupaným terénním parťákem, nabízí se skvělá příležitost sáhnout po elektrokoloběžce. A co takhle rovnou po té nejlepší? Elektrokoloběžky Kaabo mají nadstandardní dojezd, nosnost, kvalitní odpružení a navíc je k nim prémiová záruka.

Kaabo. Jednoduše to nejlepší

Elektrokoloběžky Kaabo patří k tomu nejlepšímu, co si z této kategorie můžete vůbec pořídit. Jeden z nejprodávanějších modelů, Mantis 10 Plus, dokonce získal titul nejlepší elektrokoloběžky roku 2021. Elektrokoloběžky Kaabo nabízí bytelnou konstrukci, odpružení předního i zadního kola, kvalitní brzdový systém, dojezd až 180 km, nosnost až 150 kg a gigantický výkon díky až dvěma 2000W motorům. Jsou tak ideální nejen jako městská ekoalternativa k autu, ale také na náročné výlety do přírody s pořádným terénem.

Měšťák i terénní král

Bestsellerem a zlatou střední cestou je elektrokoloběžka Kaabo Mantis 10 Plus (od 34 990 Kč), která nabídne dva 1000W motory, dojedete s ní 70 km a vystoupáte až 30° kopec. Nejlevnější modely Kaabo Skywalker 8H (od 14 990 Kč) a větší brácha Kaabo Skywalker 10H (od 19 990 Kč) jsou zase ideálním společníkem do města a na cyklostezky s parádním dojezdem a výbornou mobilitou – jsou lehké a skladné, složíte je a rozložíte za 5 sekund.

Potřebujete ještě větší dojezd? Ideální pro vás bude Kaabo Mantis 10 Pro (od 43 990 Kč) s dojezdem až 90 km anebo nadupaný model Kaabo Wolf Warrior X Pro+ (od 57 990 Kč) s dojezdem až 100 km.

A pro ty opravdu náročné je připravený model Kaabo Wolf King+ (od 63 990 Kč) se dvěma 1500W motory, dojezdem až 150 km, rychlostí 100 km/h, hydraulickými brzdami s ABS, rámem z leteckého hliníku a pokročilým odpružením předního i zadního kola.

Cena? Není problém

Jak už to tak bývá, každá sranda stojí peníze. Díky nadstandardním parametrům, prémiovým materiálům a kvalitnímu zpracování je cena, zcela po zásluze, v porovnání s konkurencí poněkud vyšší. Mobil Pohotovost však nabízí Kaabo koloběžky s označením „ROZBALENO“. Jedná se o nikdy nepoužité a plně funkční kousky. Jejich koupí ušetříte až 7 tisíc.

Ceny za nové a rozbalené modely Kaabo:

Kompletní nabídku koloběžek Kaabo naleznete zde