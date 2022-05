iPhone X nemusel být prvním bezrámečkovým produktem Applu, prozradil jeho bývalý manažer

Od představení iPhonu X, který je mnoha jablíčkáři považován za jeden z nejrevolučnějších iPhonů v historii Applu, uplyne letos v září 5 let. Apple jej totiž představil již na podzim 2017 coby svou vizi budoucnosti iPhonů, které se chce v nadcházejících letech držet, což ostatně doposud dělá. Věděli jste však, že tento iPhone nemusel vůbec být prvním “bezrámečkovým” produktem z dílny Applu?

Toto tajemství prozradil před pár hodinami jeden z nejpovolanějších lidí spjatých s Applem – konkrétně Tony Fadell. Ten v minulosti v Applu působil mimo jiné na pozici viceprezidenta divize iPod, přičemž právě tento hudební přehrávač mohl být prvním produktem bez předního ovládacího tlačítka a s relativně malými rámečky. Tony dokonce ukázal fotky jeho 3D maket, které se detailně objeví i v jeho chystané knize. Ptáte-li se na to, proč Apple makety neexistujících produktů v minulosti tiskl, bylo to dle Fadella jednoduše proto, aby měli zaměstnanci v ruce něco hmatatelného a zkrátka něco, co jim může pomoci v práci. Hmatatelný model měl být totiž de facto klamačem mozku a startérem pro představivost ohledně dalších funkcí.

Maketa bezrámečkového iPodu měla znázorňovat konkrétně modely nano, které se těšily v minulosti velmi slušné oblibě a to zejména díky jejich displeji, ale i minimalistickým rozměrům, které Apple postupem času nasazoval. Poslední modely se navíc svým způsobem za bezrámečkové považovat daly, byť je tak nikdo příliš nevnímal, jelikož se jednalo de facto jen o mírně větší iPody shuffle s displejem. A co vy, měli jste iPody rádi?