Podívejte se na představení prvního iPhonu v češtině

Dnes je tomu přesně 15 let od chvíle, kdy otec Applu Steve Jobs představil světu na konferenci Macworld první generaci iPhonu označovanou též jako 2G a tím de facto započal měnit svět. Právě první iPhone totiž víceméně odstartoval zájem uživatelů, ale i technologických společností o chytré telefony a do značné míry nastolil trend, kterého se mnohé smartphony drží doposud. Ačkoliv se první iPhone v České republice vůbec oficiálně neprodával a i v USA si na něj museli zákazníci počkat až do 29. června téhož roku, rozhodně stojí za to si tuto legendu připomenout – tím spíš, když na YouTube naleznete videu z představení tohoto telefonu s českými titulky. Pokud si tedy chcete dnešní večer zpříjemnit vzpomínáním na legendu technologického světa ukazující produkt s potenciálem formovat dobu, pusťte si video níže.